Questa è la prima vittima della sconfitta in Champions League. Grandi cambiamenti al PSG Pika Nona

Parigi Saint Germain Mercoledì sera è stato un vero incubo. Dopo aver vinto con grande stile il primo match dei quarti di finale Champions League Insieme a Real Madrid (1:0) È tempo di rivincita al Santiago Bernabéu. Anche questa volta l’inizio è stato grandioso, perché i parigini sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Kylian Mbappe.

Ma l’incubo è iniziato nel secondo tempo. Dopo l’errore fatale di Gianluigi, Donnarumma ha pareggiato il pareggio per Karim Benzema e la squadra di Carlo Ancelotti è stata esposta al vento. I francesi hanno aggiunto altri due successi e la partita è finita 3: 1. Quindi i giocatori sono stati felici di qualificarsi per i quarti di finale Real Madrid.

Leonardo dice addio al Paris Saint-Germain. Al via la ricerca di un nuovo direttore sportivo

Dopo questa sconfitta, le autorità del Paris Saint-Germain hanno perso completamente la pazienza e hanno deciso di rivoluzionare il club. Il presidente Nasser Al-Khelaifi non può accettare un’altra occasione persa di vincere la Champions League e intende in primo luogo licenziare il direttore sportivo – Leonardo. Il 52enne dovrebbe trattare male i giovani giocatori e i loro partner, ma soprattutto sta perdendo le opzioni degli allenatori. Secondo le informazioni ottenute dal noto giornalista francese Romain Molina, i parigini hanno già iniziato a cercare un nuovo candidato per questa posizione.

I media francesi ritengono che il rilascio di Leonardo sia solo l’inizio. Il club sta subendo importanti revisioni durante la finestra di mercato estiva. Il popolo del Qatar ha già affrontato la perdita Kyleana MbappéMa, secondo Molina, può anche dire addio a Parigi Neymar. Inoltre, uscire è una conclusione scontata Maurizio Pochettino.