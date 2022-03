Cambiare terra per coltivare può ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica

Un team internazionale di scienziati afferma che spostare i terreni agricoli per coltivare 25 importanti colture alimentari potrebbe aumentare i loro raccolti e ridurre l’impatto negativo sull’ambiente riducendo le emissioni di carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications Earth & Environment.

La coltivazione delle colture ha sostituito gli ecosistemi naturali in tutto il pianeta, diventando una delle principali fonti di emissioni di carbonio, perdita di biodiversità e consumo di acqua dolce.

I terreni agricoli si trovano principalmente in aree selezionate per ragioni storiche, come la vicinanza ad insediamenti umani. Secondo un team internazionale di scienziati, è tempo di procurarsi il cibo in un modo migliore e da luoghi diversi.

Un team di ricercatori dell’Università di Cambridge nel Regno Unito, dell’Università di Pechino in Cina e dell’Università del Quebec in Canada hanno sviluppato una mappa che mostra dove vengono coltivate le principali colture alimentari del mondo per massimizzare la loro produzione e ridurre al minimo il loro impatto ambientale. Ciò catturerà quantità significative di anidride carbonica, aumenterà la biodiversità e ridurrà a zero l’uso di acqua dolce in agricoltura.

I cambiamenti in agricoltura ridurranno le emissioni di carbonio

La nuova mappa globale dell’agricoltura proposta copre vaste aree di molte colture importanti intorno alla “cintura del mais” nel Midwest e sotto il Sahara. Vaste aree di terreno agricolo in Europa e in India saranno riportate al loro stato naturale.

Creando un’agricoltura meccanizzata ad alto input, i cambiamenti ridurranno del 71% l’impronta di carbonio dei terreni agricoli globali, consentendo alla terra di tornare al suo stato naturale e forestale. Ciò equivale a catturare un valore ventennale delle attuali emissioni nette di CO2. Gli alberi sequestrano il carbonio mentre crescono e consentono anche al suolo di sequestrare più carbonio rispetto a quando le piante crescono su di loro. In questo scenario ottimale, l’impatto della produzione vegetale sulla biodiversità globale sarebbe ridotto dell’87%, riducendo significativamente il rischio di estinzione per molte specie per le quali l’agricoltura rappresenta una grave minaccia. La riprogettazione eliminerà completamente la necessità di annaffiare piantando piante in aree dove la pioggia fornisce tutta l’acqua necessaria per la crescita. L’agricoltura è attualmente responsabile di circa il 70 per cento del consumo globale di acqua dolce, causando una carenza di acqua potabile in molte delle parti più aride del mondo. READ Particelle insolite seguono 444 anni luce dalla Terra

trasferimento globale di terreni

Gli autori dello studio hanno utilizzato mappe globali delle attuali aree di coltivazione per 25 importanti colture alimentari, tra cui grano, orzo e soia, che insieme rappresentano più di tre quarti della terra coltivata del mondo. Il loro modello matematico ha esplorato gli effetti di possibili modi per distribuire queste terre in tutto il mondo mantenendo i livelli di produzione complessivi per ogni coltura. In questo modo è possibile selezionare l’opzione con il minor impatto ambientale.

In molti luoghi, i terreni agricoli hanno sostituito gli habitat naturali legati al carbonio e biologicamente diversi, e le colture non crescono bene lì. Se consentiamo a questi siti di recuperare e spostare la produzione in aree più adattate, vedremo i benefici ambientali molto rapidamente, ha affermato il dottor Robert Baer, ​​ex scienziato del Dipartimento di zoologia dell’Università di Cambridge e primo autore dello studio. Bayer attualmente lavora presso l’Istituto di Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico (PIK) in Germania. La ricerca precedente ha identificato aree prioritarie per il ripristino ambientale, ma questa è la prima a pianificare i trasferimenti di terreni agricoli per massimizzare i benefici ambientali a lungo termine senza compromettere la sicurezza alimentare.

Aumentare la produttività

Sebbene il trasferimento globale globale di seminativi non sia uno scenario che può essere messo in pratica oggi, gli scienziati affermano che i loro modelli indicano che i terreni agricoli sono attualmente in gran parte improduttivi, ma hanno il potenziale per diventare punti caldi per la biodiversità e la fissazione del carbonio. Un approccio ristretto e la ridistribuzione dei seminativi solo all’interno dei paesi, non in tutto il mondo, porterebbero comunque notevoli benefici: l’impatto globale sulle emissioni di carbonio si ridurrebbe del 59 per cento e l’impatto sulla biodiversità sarebbe del 77 per cento in meno rispetto a oggi . Una terza opzione, più realistica, quella di spostare solo il 25% dei terreni agricoli non idonei in tutto il paese produrrebbe la metà dei vantaggi dello spostamento di tutti i terreni agricoli. Al momento non è realistico attuare tutta questa riprogettazione. Ma anche se trasferissimo una frazione delle colture mondiali, concentrandoci su aree meno produttive per coltivare, i benefici ambientali sarebbero enormi, ha affermato Bayer. Lo studio ha rilevato che la distribuzione ottimale dei terreni agricoli cambierà poco entro la fine del secolo, indipendentemente da come cambia il clima. I siti di crescita ottimale non sono un bersaglio mobile. Il professor Andrea Manica dell’Università di Cambridge, uno degli autori del documento, ha affermato che le aree in cui l’impronta ecologica sarebbe piccola e le rese elevate rimarrebbero in gran parte ideali in futuro. READ Nuove missioni Sun per aiutare la NASA a scoprire i "misteri della nostra stella"

Come vengono trasportate le colture?

Gli studiosi riconoscono che il trasporto dei raccolti deve essere effettuato in modo accettabile per le persone coinvolte, sia economicamente che socialmente. Citano esempi di programmi di elusione che danno agli agricoltori incentivi finanziari per smettere di coltivare parte della loro terra per il bene dell’ambiente. Inoltre, gli incentivi finanziari possono incoraggiare la semina in luoghi più adatti. Il modello ha prodotto mappe alternative della distribuzione globale a seconda di come è stata coltivata la terra: dalla produzione avanzata e completamente automatizzata con varietà vegetali ad alto rendimento, fertilizzazione e applicazione di pesticidi ottimali, all’agricoltura biologica tradizionale. In tutti i casi, siti ottimali ridurrebbe significativamente le emissioni di carbonio e l’impatto sulla biodiversità. Mentre altre ricerche suggeriscono che se dovessimo passare a una dieta a base vegetale, potremmo ridurre significativamente l’impatto ambientale dell’agricoltura, i ricercatori affermano, infatti, che le diete non cambiano rapidamente. Il loro modello presupponeva che le diete non sarebbero cambiate. Si sono concentrati sulla produzione dello stesso cibo di oggi, ma nel modo più ottimale.

