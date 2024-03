L'intelligenza artificiale prevede il gusto della birra La scienza in Polonia

Scienziati belgi hanno addestrato l’intelligenza artificiale a prevedere come i consumatori valuteranno il gusto di una particolare birra. Utilizzando questa tecnologia, vogliono sviluppare una birra analcolica più gustosa.

Un team dell’Istituto fiammingo di biotecnologia ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere che sapore avrà una particolare birra per i consumatori e quali ingredienti i produttori di birra possono utilizzare per migliorarne il sapore.

Gli scienziati sottolineano che confrontare i sapori della birra è una sfida enorme: finora ci si basava sui sentimenti personali delle persone e su termini generalmente privi di significato, come “fruttato”.

“Ecco perché il confronto tra i tipi di birra dà risultati molto distorti ed è difficile prevedere il gusto reale di una determinata birra”, afferma il professore. Kevin Verstrepen, coautore della pubblicazione apparsa su Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-024-46346-0).

“Volevo avere un sistema più naturale e basato sulla scienza per classificare le diverse birre in tutto il mondo”, aggiunge.

Lo scienziato e il suo team hanno iniziato con un'analisi chimica di vari tipi di birra, misurando centinaia di sostanze diverse che influiscono sul gusto. Ogni birra è stata valutata tenendo conto di 50 criteri da un panel di 15 persone.

“È stato davvero un compito arduo. Abbiamo iniziato il progetto con 100 birre e ci siamo subito resi conto che questo non era sufficiente per catturare la straordinaria diversità della birra belga. Alla fine abbiamo analizzato 250 birre”, afferma uno dei ricercatori, il dottor Miguel Rocuroni. .

Dopo 5 anni di analisi, i ricercatori hanno inserito le informazioni raccolte nell’intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è stata in grado di determinare l'odore finale e la valutazione data dall'uomo in base alla composizione.

Sulla base di questi risultati è stata creata una versione migliorata della tipica birra chiara belga.

“Il sapore della birra deriva da una complessa miscela di aromi. È impossibile prevederne la bontà misurando uno o pochi ingredienti. Abbiamo davvero bisogno della potenza dei computer”, afferma Michel Schrears, uno degli scienziati.

Il nuovo metodo può essere applicato anche ad altri prodotti.

“Il nostro obiettivo più grande è quello di avere una birra analcolica dal sapore migliore. Con l'aiuto del nostro modello, siamo già stati in grado di identificare una miscela di odori che imitano il gusto e l'odore dell'alcol, ma non provocano i postumi di una sbornia. ” Verstripene.(PAP)

Marek Matacz

