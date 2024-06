Cerimonia per la distribuzione dei certificati di eccellenza educativa all’Autorità polacca di accreditamento – Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore

Cerimonia per la distribuzione dei certificati di eccellenza educativa del PKA

Il Ministro Dariusz Wieczorek ha sottolineato che il Ministero della Scienza presta particolare attenzione all’aumento della qualità dell’istruzione, trattando questo tema come un elemento essenziale nello sviluppo del sistema educativo in Polonia. Il capo del Ministero della Scienza e dell’Istruzione superiore ha parlato dei cambiamenti previsti nella normativa. La qualità dell’insegnamento è una questione fondamentale per il Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore. Presto verranno proposte modifiche alla legge volte ad innalzare gli standard didattici. Questo è un ruolo importante anche per la Commissione polacca di accreditamento, che avrà più lavoro in questo settore, ha detto.

Il capo del Ministero della Scienza ha espresso le sue più sentite congratulazioni e benedizioni ai rappresentanti delle illustri università, lodando i loro risultati scientifici finora ottenuti. Ha anche espresso la speranza di ottenere più successi e di garantire il sostegno per raggiungere gli obiettivi ambiziosi. -Sosterremo costantemente le vostre attività. Sono convinto che i risultati raggiunti e futuri non siano solo motivo di orgoglio, ma anche fonte di ispirazione per l’intera comunità accademica. Spero che la cooperazione reciproca contribuisca a un migliore sviluppo del sistema di istruzione superiore polacco.

Conversazioni sull’istruzione di qualità

La cerimonia prevedeva anche un discorso del presidente del comitato di accreditamento polacco, Dr. Happ. L’ingegnere Janusz Juriasz ha intitolato “Buone pratiche come base per costruire il futuro dell’istruzione”.

I partecipanti hanno anche preso parte alla discussione sul rafforzamento della posizione delle università polacche nel paese e in Europa. Gli argomenti discussi includevano:

Buone pratiche nelle università: una ricetta per il successo

L’impatto dei certificati di eccellenza educativa nella promozione del marchio universitario: esperienze, aspettative, raccomandazioni

L’importanza dei certificati di eccellenza educativa per il sistema di istruzione superiore in Polonia

Buone pratiche nel processo di creazione di un brand universitario nel sistema europeo dell’istruzione superiore.

Certificati PKA per l’eccellenza educativa

La Commissione polacca di accreditamento assegna certificati di eccellenza educativa per garantire i più alti livelli di qualità nell’istruzione. La base per l’assegnazione del certificato è una valutazione positiva del programma di 6 anni supportata da buone pratiche nella qualità dell’istruzione o da risultati regolari documentati di studenti e laureati. Le domande per la concessione del settore del certificato vengono presentate dai capi dei team che lavorano nei campi delle scienze e delle arti, sulla base della raccomandazione contenuta nel parere del team.

PKA assegna certificati in quattro categorie:

La direzione perfetta – Eccellenza nella formazione sul campo

– Eccellenza nella formazione sul campo Sempre per lo studente – Eccellenza nel sostenere lo sviluppo degli studenti

– Eccellenza nel sostenere lo sviluppo degli studenti Aperto al mondo – Eccellenza nella cooperazione internazionale

– Eccellenza nella cooperazione internazionale Partner per lo sviluppo – Eccellenza nella cooperazione con l’ambiente sociale ed economico

Le unità che gestiscono ambiti di studio certificati dal Presidium della Commissione polacca di accreditamento implementano soluzioni efficaci, innovative ed esemplari che migliorano la qualità dell’istruzione e si distinguono in particolare per:

Efficacia, ovvero la capacità di raggiungere obiettivi nel campo del miglioramento della qualità dell’istruzione,

Internazionalità, ovvero la possibilità di trasferirsi in altre università,

Innovazione, ovvero il carattere innovativo nel campo del miglioramento della qualità dell’istruzione,

Tipico, ovvero la possibilità di essere un punto di riferimento,

Etica, cioè adesione alle norme morali, ai valori e ai principi di responsabilità sociale,

Durabilità, ovvero ripetibilità e durabilità dell’impatto sul miglioramento della qualità dell’istruzione.

Con decisione della Presidenza della Commissione polacca di accreditamento, sono stati assegnati i certificati di eccellenza educativa 26 aree di studioChe soddisfacevano i criteri risultanti dalle procedure di certificazione. È la quarta volta che la Presidenza del Comitato assegna queste onorificenze.

Maggiori informazioni su Sito web della Commissione polacca di accreditamento.