Il modo peggiore per caricare il telefono. Molte persone lo fanno in modo sbagliato

Da molto tempo il telefono non è più soltanto un dispositivo di comunicazione. Ogni giorno utilizziamo numerose applicazioni mobili che ci facilitano la comunicazione e la gestione di questioni di attualità (ufficiali o bancarie).

Poiché ogni giorno trascorriamo molto tempo con il telefono in mano, la batteria si scarica rapidamente. È interessante notare che questo non è influenzato solo dalla frequenza di utilizzo del cellulare, ma anche dal modo in cui lo carichiamo.

Spesso aspettiamo che il telefono sia scarico all'ultima percentuale. batteria. Questo è un errore che riduce la durata della batteria. Ecco perché gli esperti consigliano di non aspettare che lo smartphone sia completamente scarico. Tuttavia, ciò non significa che sia una buona idea caricare il telefono durante la notte. Questo è un altro errore comune purtroppo. La batteria non deve essere caricata al 100% e anche restare collegata per diverse ore influisce negativamente sulla durata della batteria.

Se vogliamo che il nostro telefono duri diversi anni, dobbiamo prendercene cura. Come caricare correttamente il cellulare? Non scaricarlo a zero e non caricarlo al 100%. È meglio scollegare il caricabatterie dalla fonte di alimentazione quando il livello della batteria raggiunge il 90%. Vale la pena utilizzare solo il caricabatterie indicato per un modello di telefono specifico. Inoltre lo sconsigliamo Usa il telefono durante la ricarica. Ciò ridurrà il carico sul processore.

Fonte: top.pl