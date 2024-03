Jerzy Brzeczek parla dietro le quinte dopo la sua partenza dalla Nazionale. “Pochi minuti dopo ho deciso”

Antoni Bujajski: Cosa c'è che non va nella squadra polacca? Perché per convincersi che in lei ci sia qualcosa che non va basta guardare i suoi risultati e il suo piazzamento nel girone di qualificazione a Euro 2024.

Jerzy Brzeczek: Questa è una domanda molto difficile e richiederà una risposta multi-thread. Gli aspetti sono tanti e ora mi limiterò a sottolineare che ultimamente c'è stato un ricambio generazionale in Nazionale. Non è mai doloroso. Ecco perché ora abbiamo partite molto importanti. Spero che vinceremo un paio di partite di playoff, anche se non dico che sarà facile. Stiamo parlando del futuro del nostro calcio. È molto importante giocare nei prossimi tornei.

È meglio che il ricambio generazionale avvenga velocemente oppure è meglio dilatarlo in modo che diventi un processo che non dovrebbe essere così evidente?

Questo di solito non può essere pianificato. Si può dire che è la biologia a decidere, ad un certo punto le capacità dei giocatori diminuiscono e non soddisfano più le esigenze della squadra. Naturalmente qui non c’è un denominatore comune, succede in modo diverso per ogni calciatore, a seconda dell’età, e anche gli infortuni e le loro conseguenze sono molto importanti. Abbiamo avuto una generazione di giocatori interessanti in Polonia, e il picco sportivo di questo gruppo è stato durante Euro 2016. D’altra parte, questi giocatori più anziani, anche se sono ancora in squadra, devono rendersi conto che i giocatori più giovani stanno spingendo e vogliono a Prendono il loro posto. Questo è normale e molto utile. Per agire saggiamente, la continuità è sempre meglio della rivoluzione.

Sei d'accordo che se qualcosa va storto nelle qualificazioni, ci sarà un momento eccezionalmente buono per ricominciare da capo in Nazionale?

Assolutamente sì, ma diamo uno sguardo anche alla formazione della Nazionale negli ultimi anni. Tuttavia, questi cambiamenti stanno avvenendo e sono emersi molti giovani giocatori. Sfortunatamente, il rinnovamento e il cambiamento forzato possono sempre essere associati ad azioni populiste. La cosa più importante è che ne tragga vantaggio la Nazionale, conta solo questo.

Piotr Zielinski è un ottimo calciatore

Ricordo l'andata tra Italia e Polonia (2:0) nel novembre 2020 in Nations League, in cui scelsi nella formazione titolare due giocatori più giovani e meno esperti: Jakub Moder e Kamil Joswiak. Una decisione coraggiosa, ma dopo il primo tempo erano cambiati.

È stata una partita difficile, ma ho deciso che in una situazione del genere valeva la pena spingere in profondità i giovani, che in futuro avrebbero giocato un ruolo importante nella squadra. Questa esperienza è stata sicuramente utile per loro. La Nazionale è una squadra unica. Bisogna sempre ricordare che se qualcuno gioca bene in campionato, non necessariamente si traduce in Nazionale. Poi hai solo pochi giorni e durante questo periodo il dipendente deve essere al massimo livello sotto tutti gli aspetti, compresa la necessità di far fronte a pressioni eccezionali.

Un giorno, questo avrebbe potuto dire l'allenatore Jerzy Brzeczek su Piotr Zielinski, che secondo le sue previsioni sarebbe diventato un giocatore migliore per la nazionale, un giocatore invidiato in tutto il mondo.

Era un periodo in cui, qualunque cosa dicessi, sarei comunque imprigionato dalle mie parole.

Ritorno su questa affermazione su Zieliński perché sono d'accordo con te. Zieliński in nazionale spesso non è stato all'altezza delle aspettative.

Per me Piotr è uno dei migliori calciatori polacchi, addirittura un genio. È difficile per me nominare un altro polacco che abbia tanta libertà sulla palla. Vederlo giocare, anche in allenamento, era gioia pura. L’unica cosa che resta da fare alla squadra è sfruttare tutto il suo potenziale, perché sarebbe fantastico. È fantastico nel club. Ha vinto lo scudetto con il Napoli, è entrato nella leggenda di questo club e tra un attimo, a quanto ho capito, entrerà in una grande squadra come l'attuale Inter.

Ma recentemente a Napoli è diventato trasparente. Non segna gol né assist da molto tempo. Insomma, non sembra un giocatore brillante. In una situazione del genere, può davvero aiutare la Polonia nelle qualificazioni?

Ha molte capacità ed esperienza che sicuramente gestirà. La nazionale polacca gli darà sicuramente più energia. D'altra parte, sono d'accordo che ci siano giocatori il cui travolgente desiderio di apparire in squadra impedisce loro di aiutarli. Questo è uno dei tanti problemi che un allenatore deve affrontare e risolvere.

Jerzy Brzeczek (Foto: Lukasz Gogolski / PAP (Foto) – PS.Onet.pl)

In 10 partite abbiamo segnato 25 punti e subito solo 5 gol

Se andiamo verso l’euro potremo dire che non ci sono più problemi? Che erano lungo la strada e che le cose possono succedere anche al più forte di noi? Perché una promozione significherebbe che le cose andrebbero meglio, peggio e alla fine potremmo congratularci tutti a vicenda?

non è questo il punto. Bisogna avere un approccio equilibrato nel valutare la squadra e non essere estremisti quando perde la squadra più importante della Polonia e quando vince.

Ricordo le parole dell'allenatore Aleksandar Vukovic, che una volta disse del Legia che le cose non vanno mai così bene come si dice e scrivono del Legia, né così male. Si verificherà un fenomeno simile nel caso della nazionale polacca?

Credo di si. Spesso ci manca un approccio oggettivo e le emozioni prendono il sopravvento. Nel calcio spesso è difficile fare un’ottima valutazione.

Si può dire che in tre anni – cioè da quando ho smesso di lavorare come allenatore nel gennaio 2021 – è difficile avere l’impressione che la nostra Nazionale sia cresciuta anche solo in minima parte. Al contrario, è più facile notare la regressione.

Ognuno ha il diritto alla propria valutazione di questa situazione. Tuttavia è difficile dire che oggi siamo più avanti rispetto ad allora.

Questo è triste perché a quel tempo eravamo passati alla Coppa del Mondo e ci eravamo anche qualificati per gli ottavi di finale. Come lo spieghiamo?

Usciamo dal gruppo, ma ricordiamo bene che non ci sono state sorprese.

A parte le questioni non sportive, ci sono state molte lamentele sullo stile di gioco della squadra. Proprio come durante il tuo periodo da allenatore.

Sarà sempre un dibattito senza fine poiché anch’io ho le mie argomentazioni. A questo punto vorrei solo ricordarvi che nelle qualificazioni abbiamo segnato 25 punti in 10 partite e abbiamo concesso solo 5 gol in totale. Hai portato tanti giovani in Nazionale. Si parlava di cambiare generazioni e lo facevo mentre raggiungevo anche il mio obiettivo sportivo, che era qualificarmi agli Europei e arrivare primo. Molte persone hanno detto che avevamo un girone debole, ma tre squadre di questo girone hanno giocato a Euro 2020, tra cui Austria e Macedonia del Nord. Nella battaglia per i quarti di finale, gli austriaci hanno perso dopo i tempi supplementari contro l'Italia, che ha vinto il titolo. Questo era il nostro gruppo.

Jerzy Brzeczek (Foto: Lukasz Supala / PressFocus / NEWSPIX.PL / newspix.pl)

Gli allenatori portoghesi in Polonia non hanno ottenuto i risultati attesi

Rimpiange ancora di non essere riuscito a guidare la squadra biancorossa nei precedenti Europei, o forse il tempo guarisce le ferite?

Umanamente parlando, tutti sarebbero dispiaciuti se sapessero che, anche se hanno raggiunto il loro obiettivo ed erano contenti della promozione della squadra, sono stati espulsi e qualcun altro che non aveva nulla a che fare con la promozione sarebbe andato al torneo. Ma beh, sembra che fosse proprio così. Posso guardarmi allo specchio con la coscienza pulita. Potrei aver commesso degli errori, ma ho completato il compito che avevo davanti. Penso di aver fatto qualcosa per il calcio polacco in quel periodo. Nessuno potrà togliermi questa soddisfazione.

Ha sostituito Paulo Sousa, ma non si è qualificato per gli Europei.

Non ho nulla contro Paulo Sousa, né contro Fernando Santos. Questi sono ottimi allenatori portoghesi, ma in Polonia non hanno ottenuto i risultati attesi. Dopo il loro mandato possiamo dire che il nostro calcio si è evoluto? Per non parlare del fatto che la Polonia è ora più in basso nel ranking FIFA rispetto a quando ha lasciato la nazionale. Si scopre che lavorare in Polonia è legato alla nostra specificità calcistica e ogni allenatore deve tenerne conto quando pianifica il suo lavoro: la nostra mentalità, carattere e abitudini. Non è così semplice come potrebbe sembrare a qualcuno che guarda di lato.

Se la squadra agli ultimi Europei fosse guidata da un allenatore che l'ha guidata con successo nelle qualificazioni e lo conosceva bene, sarebbero maggiori le possibilità di uscire dal girone?

Abbiamo giocato bene contro la Spagna in questo torneo. Ho sbagliato il calcio di rigore, ma in questa partita abbiamo ottenuto un pareggio prezioso. Ma guardiamo l'impatto: abbiamo segnato solo un punto e siamo arrivati ​​ultimi nel girone. Quindi rispondo alla tua domanda: potrebbe andare peggio con Jerzy Brzezczyk in panchina durante l'Europeo?

L'allora presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, sottolinea spesso che la squadra di Paulo Sousa ha giocato bene agli Europei, e la sconfitta è stata decisa da un cartellino rosso a Grzegorz Krychowiak e da alcuni minuti di negligenza nella partita contro la Slovacchia (1: 2).

Posso dire che alcuni minuti sono stati decisivi nella nostra sconfitta contro l'Olanda (1:2) in casa della Slesia in UEFA Nations League, quando abbiamo guidato per un lungo periodo e i nostri avversari hanno segnato solo due gol alla fine. Penso che se avessimo vinto allora, il che avrebbe significato il secondo posto nel girone, dietro solo all'Italia, sarei andato all'Europeo da allenatore. Queste sono solo speculazioni e alla fine sono i fatti che contano.

Naturalmente possiamo sempre discutere e farci guidare dalle nostre simpatie e antipatie, ma se lo facciamo non eviteremo la questione del significato di tali azioni. Cosa ci darà questo nel contesto di un genuino interesse per il nostro calcio? Perché penso che tutti dovremmo avere a cuore la sua crescita e per questo abbiamo bisogno di buoni risultati per la Nazionale.

Jerzy Brzezczyk come allenatore del Wisła Kraków (Foto: Łukasz Gągulski / PAP (Foto) – PS.Onet.pl)

Non mi aspetto la pace e non ci conto nemmeno

Quando ti rivedremo in panchina?

Non nascondo che sono pronto a tornare. Speriamo che succeda qualcosa entro l’estate. È meglio dopo la fine della stagione stare con una squadra specifica fin dall'inizio della preparazione, ma sappiamo benissimo che pianificare qualsiasi cosa nel lavoro di allenamento è molto incerto, perché ci sono situazioni che ci sorprendono ad ogni passo.

È un momento difficile per te. Era giusto che fosse dura essere espulsi dalla nazionale, ma poi c'è stata un'esperienza senza successo al Wisła Cracovia.

Atterrare davanti a Visla fa molto male. Sono arrivato al club in un momento difficile, ma non cerco scuse, perché i fatti sono che abbiamo vinto solo una partita nell'Extraklassa e non importa che abbiamo perso tanti punti in modo inspiegabile. Abbiamo lavorato tanto, ma è mancato qualcosa nei momenti cruciali. Questo declino era, in una certa misura, un riassunto di ciò che accadeva a Wisła in quel periodo in diverse zone. Ora tengo le dita incrociate per lei. Lasciala tornare in Extraclassa, perché è lì che appartiene. Quando tornerà, le sarà più facile lavorare sotto molti aspetti.

Dobbiamo augurarti un lavoro che non sia accompagnato da emozioni come quelle che hai avuto a Wisła e in precedenza nella Nazionale polacca.

sinceramente? Non mi aspetto la pace e non ci conto nemmeno. Penso di essere condannato al fatto che succederà sempre qualcosa. Tuttavia, ho sicuramente acquisito sufficiente esperienza per non aver paura di alcuna sfida. Dobbiamo anche ricordare che il calcio implica sempre grandi sentimenti, passione e pressione. La dinamica degli eventi è sorprendente. Una parola o una frase scelta più o meno correttamente gli fa presto vivere una vita propria nello spazio mediatico. Poi, da allenatore, bisogna iniziare subito a spegnere il fuoco.

Recentemente ho lavorato come analista televisivo. È più facile fare l'allenatore? Anche in termini di responsabilità delle proprie parole e di importanza delle opinioni espresse su squadre, giocatori e tattiche di gioco…

Il lavoro di un allenatore è considerato uno dei lavori più difficili. Gli effetti delle sue attività sono determinati da molte variabili sulle quali ha un'influenza limitata o nulla. Tutto sta cambiando e accelerando terribilmente, soprattutto negli ultimi quattro o cinque anni. Vinci una partita, la seconda avanzi. Se perdi, inciamperai in un momento inaspettato: la tua valutazione diminuirà immediatamente. Ma forse è proprio per questo che il calcio è così affascinante e ci attrae sempre di più.

Infine torniamo ai playoff. Saremo di buon umore a fine marzo?

Lo auguro sinceramente a tutti noi, perché tutti vogliamo che la Nazionale abbia successo. Non so cosa accadrà, ma voglio vedere segnali positivi. Proprio come li vedo nel calcio per club. Le nostre squadre raggiungono sempre più spesso la fase a gironi delle competizioni europee e c'è una generazione di giovani allenatori che hanno nuove idee e si spingono oltre, e questo è molto positivo. Per questo mi congratulo con loro, perché rappresenta uno stimolo evolutivo importante che si tradurrà poi nel gioco e nei risultati della Nazionale.