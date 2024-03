Cerebras e G42 iniziano a lavorare sul supercomputer AI Condor Galaxy 3 con prestazioni da 8 exaflop

Composto da 64 chip Cerebras CS-3, il Condor Galaxy 3 raddoppia le sue prestazioni con lo stesso consumo energetico e costi invariati.

SUNNYVALE, California, 14 marzo 2024 /PRNewswire/ — Sistemi cerebralileader nell'accelerazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa e G42Un gruppo leader di aziende tecnologiche con sede ad Abu Dhabi ha annunciato oggi il supercomputer Condor Galaxy 3 (CG-3), il terzo della gamma di supercomputer AI Condor Galaxy Series. Alimentato dal Cerebras CS-3 a 64 chip di recente introduzione e alimentato dal processore AI più veloce del settore, il Wafer-Scale Engine 3 (SE-3), Condor Galaxy 3 fornirà prestazioni di addestramento AI fino a 8 exaflop con 58 milioni core ottimizzati per l’intelligenza artificiale.

La partnership strategica tra Cerebras e G42 ha già raggiunto 8 exaflop di prestazioni dei supercomputer AI con il lancio di Condor Galaxy 1 e Condor Galaxy 2, tra i più grandi supercomputer AI al mondo. Grazie al supercomputer Condor Galaxy 3 di Dallas, in Texas, la potenza totale attuale della rete Condor Galaxy è di 16 exaflop.

“Con Condor Galaxy 3, continuiamo a realizzare la nostra visione condivisa di trasformare la fornitura di energia informatica mondiale attraverso la costruzione dei supercomputer AI più grandi e veloci del mondo”, ha affermato Kirill Evtimov, CTO di G42. – La rete legacy Condor Galaxy è stata utilizzata per addestrare modelli open source leader del settore, con decine di migliaia di download. Raddoppiando le prestazioni a 16 exaflop, attendiamo con ansia la prossima ondata di innovazione che i supercomputer Condor Galaxy potranno offrire.

Il cuore del supercomputer Condor Galaxy 3 è costituito da 64 chip Cerebras CS-3. Ogni chip CS-3 è alimentato da un nuovo processore WSE-3 contenente 4 trilioni di transistor e 900.000 core ottimizzati per l'intelligenza artificiale. Prodotto utilizzando il processo del die in silicio da 5 nm di TSMC, il WSE-3 offre il doppio delle prestazioni con gli stessi parametri di consumo energetico e allo stesso prezzo dei processori della generazione precedente. Progettato specificatamente per addestrare i modelli IA più grandi del settore, WSE-3 offre prestazioni di picco impressionanti fino a 125 petaflop per processore.

“Siamo orgogliosi che i nostri nuovi chip CS-3 svolgeranno un ruolo chiave in questa partnership strategica innovativa con G42”, ha affermato Andrew Feldman, CEO e co-fondatore di Cerebras. – Il Condor Galaxy 3 e i successivi supercomputer forniranno collettivamente dozzine di ecaflop di prestazioni di elaborazione AI. Si tratta di uno sviluppo importante nel campo dell’intelligenza artificiale perché fornisce potenza di calcolo e prestazioni senza pari.

I supercomputer Condor Galaxy sono stati coinvolti nell’addestramento degli ultimi modelli di intelligenza artificiale generativa, tra cui Jais-30B, Med42, Crystal-Coder-7B e BTLM-3B-8K. Jais 13B e Jais30B sono i migliori modelli arabi bilingue al mondo. Attualmente è disponibile nel cloud di Azure. BTLM-3B-8K è il modello di parametri leader da 3B – 3 miliardi su HuggingFace, che offre prestazioni simili a modelli da 7 miliardi di parametri in un modello leggero da 3 miliardi di parametri per l'inferenza. Med42, sviluppato utilizzando M42 e Core42, è un modello di linguaggio clinico di grandi dimensioni leader, addestrato su Condor Galaxy 1 in un solo fine settimana e supera MedPaLM in termini di prestazioni e accuratezza.

Il supercomputer Condor Galaxy 3 sarà disponibile nel secondo trimestre del 2024. Informazioni dettagliate sui supercomputer Condor Galaxy sono disponibili all'indirizzo Nostra posizione.

Sistemi cerebrali

Cerebras Systems è un team di importanti ingegneri informatici, scienziati informatici, ricercatori di deep learning e tecnici di varie discipline. Abbiamo collaborato per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa creando da zero una nuova classe di supercomputer IA. Il nostro prodotto di punta, il chip CS-3, è alimentato dal processore AI più veloce al mondo, Wafer-Scale Engine-3. I chip CS-3 possono essere facilmente assemblati per creare i supercomputer IA più grandi del mondo e semplificare la modellazione sui supercomputer eliminando il complesso processo di elaborazione distribuita. Le più grandi aziende, istituti di ricerca e agenzie governative utilizzano le soluzioni Cerebras per sviluppare modelli open source proprietari e innovativi con milioni di download. Le soluzioni Cerebras sono disponibili tramite Cerebras Cloud e come parte dell'opzione on-premise (accesso locale). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web https://www.cerebras.net.

G42

G42 è un leader globale nello sviluppo di capacità di intelligenza artificiale per un domani migliore. Fondata ad Abu Dhabi e operante a livello globale, G42 sostiene la tecnologia AI come potente forza positiva. I membri del team G42 sono costantemente alla ricerca di nuove applicazioni per la tecnologia, sfruttando metodi avanzati e innovazioni per accelerare il progresso e risolvere i problemi più urgenti che la società deve affrontare.

G42 collabora con paesi, aziende e individui per creare l'infrastruttura per il mondo del futuro. Dalla biologia molecolare all'esplorazione spaziale e tutto il resto, G42 sfrutta le opportunità notevolmente aumentate di oggi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.g42.ai.

