Science Picnic 2024. Il tema di quest’anno è “Incredibile”

Il Science Picnic si terrà il 15 giugno allo Stadio Nazionale di AL. Principe Jozefa Poniatowskiego 1. L’evento inizia alle 11.00 e termina alle 20.00. Il tema di quest’anno è: “Incredibile!” Un picnic è un evento ideale sia per bambini che per adulti.

27° Picnic della Scienza 2024. Il tema di quest’anno

Ogni anno il picnic ha un tema diverso. La 27a Escursione Scientifica è associata allo slogan “Incredibile”. Il tema si riferisce a come la scienza e le sue conquiste possano affascinare l’immaginazione. Durante l’escursione potrai vedere quanto sia straordinaria la conoscenza.

Irina Cieslinska, direttrice del programma presso il Copernicus Science Center, ha parlato della 27a Marcia della scienza e del tema principale di quest’anno: lo slogan “Incredibile!” Ha un altro significato deviante. La scienza non obbliga mai a credere in nulla; ogni ipotesi necessita di conferma sperimentale. Gli scienziati ci incoraggiano a dubitare e a mettere in discussione le nostre convinzioni attuali, perché questo è l’unico modo per fare progressi. Ciò che prima sembrava impossibile ora è realtà, e ciò che sembra irreale ora potrebbe diventarlo in futuro. La scienza ci porta costantemente a nuove scoperte che possono cambiare la nostra visione del mondo e di noi stessi. – Possiamo leggere anche la dichiarazione di Iryna Cieslinska sul sito ufficiale dell’evento.

Science Walk 2024. Quali attrazioni attendono i partecipanti?

Ecco alcune delle attrazioni che attendono i partecipanti al picnic:

Il cane robot Sirius

Labirinto di pipistrelli.

Esperimento: riesci ad ascoltare con gli occhi?

Modi matematici per annodare una cravatta.

Cosa c’entrano le mele con l’abbronzatura?

Riproduzione del crisantemo

Occhiali da lettura sdraiati

Dipingi un quadro con vernici che purificano l’aria.

Costruisci una piattaforma elevatrice

Science Picnic 2024. Un evento annuale per promuovere la scienza

Ogni anno al Science Picnic si svolgono numerose attività legate alle scienze esatte, naturali, sociali e umane. Istituzioni scientifiche, università, istituti di ricerca, musei, istituzioni culturali, istituzioni legate all’istruzione e circoli scientifici mostrano fenomeni e risultati tecnologici, nonché le loro ricerche e risultati.

