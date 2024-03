Un team internazionale di scienziati mette in guardia dai pericolosi cambiamenti nell’ecosistema alpino a causa del riscaldamento climatico. I ricercatori hanno notato una netta diminuzione dell'estensione del manto nevoso e che gli arbusti, come l'erica, cominciavano ad apparire sempre più alti. Come confermano gli esperti, le montagne si stanno riscaldando molto più velocemente delle zone pianeggianti. Riflettono ciò che potrebbe accadere in futuro in altre parti del mondo. Il nostro lavoro dimostra quanto il tempo sia importante per molti processi stagionali legati alle piante e al suolo. Le persone potrebbero notare discrepanze indotte dai cambiamenti climatici nei tempi di impollinazione dei fiori e degli insetti. Nel nostro studio, abbiamo dimostrato che i processi nelle piante e nel suolo sono governati da dinamiche stagionali squisite. Potresti anche essere preoccupato per il cambiamento climatico. Nel frattempo, le alte montagne sono come i canarini nella miniera di carbone, perché si stanno riscaldando molto più velocemente dell’intero pianeta. “Per questo motivo, la nostra scoperta è particolarmente preoccupante”, ha affermato il dottor Arthur Broadbent, autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology.