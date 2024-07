Un uragano record spazza l’Oceano Atlantico. Questa è una scienza cattiva, pazza

L’uragano Beryl è un vero mostro. È il primo uragano atlantico (cioè un forte ciclone tropicale) mai registrato, raggiungendo la categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson a 5 punti a giugno. È successo il 30 giugno.

Il giorno dopo, il 1 luglio, l’uragano si è ulteriormente rafforzato, diventando il primo uragano registrato a raggiungere la categoria 5.

“Un uragano così potente non si sarebbe verificato così presto se non fosse stato per il riscaldamento globale” Il professor Simon Malinowski, un fisico dell’atmosfera, me lo ha detto da una posizione amichevole climatologia Dalla Facoltà di Fisica dell’Università di Varsavia.

Ha aggiunto che le temperature dell’acqua superficiale nell’Oceano Atlantico intorno ai Caraibi, dove si sta muovendo l’uragano, sono attualmente più alte di quelle di fine agosto.

Ciò significa 1-2°C sopra la media. Per i cicloni tropicali, che traggono la loro energia dall’acqua calda e dalle masse d’aria sopra di loro, questo è fondamentale.

Gli scienziati sono solitamente molto desiderosi di collegare determinati fenomeni meteorologici, come un particolare uragano, al cambiamento climatico. Piuttosto, affermano che l’aumento dell’intensità degli uragani nell’Oceano Atlantico è fortemente legato all’aumento della temperatura delle acque superficiali dell’oceano, che a sua volta è il risultato del cambiamento climatico.

Tuttavia, nel caso dell’uragano Beryl, è difficile negare che sia stato causato da un cambiamento climatico sempre più evidente.

Secondo lei, un uragano di categoria 5 significa velocità del vento di circa 270 km/h Centro nazionale uragani NOAA NWS. Con tale forza, il 2 luglio l’uragano Beryl ha devastato le coste meridionali di Haiti e della Repubblica Dominicana. In precedenza, con le categorie 3 e 4, l’uragano aveva devastato le isole del Mar dei Caraibi sudorientali.

Il 2 luglio, l’uragano si è leggermente indebolito, ma ha comunque mantenuto la forza di categoria 4, e probabilmente raggiungerà la Giamaica, cosa che farà oggi, 3 luglio. La velocità del vento è attualmente di 230 km/h, mentre l’uragano si muove verso nord-ovest ad una velocità di 35 km/h.

Il centro dell’uragano colpirà la Giamaica. Il National Hurricane Center prevede che le mareggiate raggiungano quasi 10 piedi sopra i livelli tipici della marea. Le forti piogge possono provocare inondazioni e smottamenti, soprattutto in montagna. La Giamaica è un’isola montuosa. È in corso un processo per evacuare le persone dalle aree più vulnerabili.

A proposito, un fatto interessante, o meglio un mito disarmante o un certo detto. Si parla spesso dell’“occhio del ciclone” come del luogo in cui si verificano la maggior parte degli eventi, il punto in cui si concentrano tutte le forze, gli eventi e l’energia estremi. Ebbene, è esattamente il contrario. Non c’è praticamente vento nel cuore della tempesta, puoi vedere che il cielo è azzurro. Tuttavia la pressione è molto bassa e ci sono muri di nuvole che lo circondano.

Il 4 luglio, l’uragano Beryl raggiungerà le Isole Cayman e il 5 luglio l’uragano passerà sulla penisola messicana dello Yucatan, secondo il National Hurricane Center.

Il percorso successivo previsto dell’uragano sarà attraverso il Golfo del Messico verso la costa del Messico e del Texas negli Stati Uniti.

L’uragano Beryl visto dall’orbita, 1 luglio 2024. Immagine. NASA/Matteo Dominic

Perché l’uragano Beryl è diventato un mostro?

Il 2024 sarà un altro anno caldo da record e l’Oceano Atlantico si sta attualmente riscaldando a un ritmo eccezionale. Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (NOAA) La National Oceanic and Atmospheric Administration stima che ogni giorno degli ultimi 12 mesi, la temperatura media registrata in un dato giorno di calendario sulla maggior parte della superficie dell’oceano sia stata la più alta mai registrata. Un record dopo l’altro viene battuto, il che purtroppo significa una stagione di uragani molto violenta.

Una delle principali cause dell’aumento della temperatura globale della superficie oceanica è stato El Niño (che ora è terminato), un fenomeno climatico naturale che provoca la diffusione dell’acqua calda superficiale attraverso l’Oceano Pacifico tropicale, influenzando il clima e le temperature in tutto il mondo.

Tuttavia, i cicli climatici naturali purtroppo non possono spiegare l’aumento del calore immagazzinato nei due chilometri superiori dell’oceano, che è in aumento da decenni. Questa è una tendenza molto inquietante.

