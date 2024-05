Il Legia Varsavia ha fatto un’offerta per l’attaccante

Il Legia Varsavia ha fatto un’offerta per Duncan McGuire, rappresentante della città di Orlando, riferisce Tom Bogert.

Piotr Kamieniecki di Sport.tvp.pl è stato il primo a segnalare l’interesse del Legia Warszawa per Duncan McGuire. Stiamo parlando del 23enne attaccante dell’Orlando City, che la scorsa stagione ha segnato 13 gol in 29 presenze nella MLS. Finora ha segnato cinque gol.





Le notizie di Kamenicki sono state rapidamente confermate da Tom Bogert, una delle principali fonti di mercato della MLS. Il giornalista ha inizialmente confermato che non c’è ancora un’offerta specifica sul tavolo.





Ora tutto è cambiato. Il Legia avrebbe dovuto lanciare per Orlando questa settimana. Non è stata menzionata alcuna cifra specifica, ma come leggiamo non si avvicina nemmeno alla valutazione del club americano.





Resta da vedere se il secondo classificato polacco preparerà un’altra offerta.





Al giocatore sono interessati anche i Blackburn Rovers, i cui rappresentanti sarebbero dovuti comparire negli Stati Uniti. Di certo la lista degli interessati a trasferirlo non finisce qui.





In passato, McGuire è stato legato, tra gli altri, ai Creighton Bluejays e al Lane United. Il suo record totale finora con la prima squadra del club di Orlando è di 52 partite e ha segnato 21 gol. A gennaio ha esordito con la nazionale americana in un’amichevole contro la Slovenia.

Le autorità del suo club gli hanno offerto un nuovo contratto e vogliono tenerlo a casa.