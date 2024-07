Adam Buksa è un eroe nel nuovo club. Un gol importantissimo al suo esordio [WIDEO]

Il ritorno di Adam Buksa in Europa dalla MLS sembra essere molto complicato e pieno di tanti cambiamenti. Il polacco è stato acquistato dall’RC Lens nel luglio 2022, ma la sua avventura nel club francese è stata rovinata da un infortunio, che lo ha escluso per quasi tutta la stagione.. L’estate successiva viene ceduto in prestito all’Antalyaspor, in Turchia, dove si adatta molto bene. Ha segnato 16 gol in 35 partite, ma non voleva continuare lì la sua carriera. Ecco perché la scorsa settimana ha firmato un contratto con il club danese dell’FC Midtjylland.

Secondo le informazioni fornite dai media danesi, il club del Midtjylland ha pagato circa quattro milioni e mezzo di euro per inserire Adam Buksa.. L’attaccante della nazionale polacca aiuterà la nuova squadra a difendere il campionato nazionale e ad avanzare alla Champions League. L’inizio mostra che potrebbe funzionare.

Venerdì è iniziato non solo il PKO BP Ekstraklasa, ma anche la Superliga danese. Nella prima partita della nuova stagione, l’FC Midtjylland ha giocato in trasferta contro l’Aarhus GF, la quinta squadra della precedente competizione. Sebbene Buxa si sia allenato con la squadra solo per un breve periodo, l’allenatore Thomas Thomasberg lo ha inserito nella formazione titolare. I padroni di casa passano in vantaggio all’ottavo minuto della partita e mantengono il punteggio fino alla fine del primo tempo.

Dopo il rientro in campo, gli ospiti hanno risposto prontamente, e Adam Buksa in particolare. Al 47′, infatti, il nostro attaccante pareggia i conti con un colpo di testa in rete. READ Iga Świątek è dispiaciuta per Robert Lewandowski. Mi sono difeso per lui

Dalla fascia sinistra è stato inviato un cross al turco Aral Cemser, quindi l’attore polacco ha fatto quello che sa fare meglio, ovvero trovare spazio in area di rigore e tirare di testa. È vero, il debutto di Buksa avrebbe potuto dirsi un sogno diventato realtà se avesse assicurato la vittoria alla nuova squadra, ma ha comunque fatto un ingresso impressionante. Il punteggio è rimasto invariato fino alla fine e il 28enne ha concluso il suo debutto con un gol e ha salvato un punto per l’FC Midtjylland.

Buksa aveva diverse opzioni e alla fine ha scelto di trasferirsi all’FC Midtjylland

Non ci sono state molte speculazioni riguardo al trasferimento di Adam Buksa. Alcune fonti riferiscono che molti club dell’American League avrebbero mostrato interesse per il giocatore, ma questa tendenza sembrava sin dall’inizio improbabile. Il portale WP SportoweFakty ha riferito della possibilità di un passaggio alla Liga, dove tre club sarebbero interessati al polacco, oltre alla Bundesliga. Alla fine, è stata la città danese di Midtjylland.

– Avevo diverse opzioni, ma il modo in cui il Midtjylland ha dimostrato il suo impegno nel portarmi qui è stato decisivo – ha detto l’attaccante della nazionale polacca ai media del club dopo aver firmato il contratto, valido fino al 30 giugno 2028.

L’FC Midtjylland giocherà la prossima partita martedì 23 luglio. Giocheranno in trasferta contro Andorra Santa Coloma nel secondo turno. Champions League. L’incontro è previsto per le 20:00.

