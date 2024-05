Deadlock – Il primo gameplay del nuovo gioco. Valve sta preparando League of Legends, uno sparatutto in terza persona

C’è un’altra fuga di notizie su un gioco imminente, ufficialmente non confermato, di Valve. Questa volta ci viene offerto un po’ di gameplay che rivela non solo come sarà la produzione, ma anche i personaggi con cui giocheremo. Sono state confermate le voci secondo cui il titolo sarà un mix di sparatutto a squadre con meccaniche ben note dei giochi MOBA. Il materiale proviene da una prima versione del gioco (alpha), quindi il rilascio non avverrà troppo presto.

Diversi nuovi video (non ufficiali) del prossimo gioco Deadlock di Valve sono apparsi online. Sappiamo già come sarà il gameplay e abbiamo anche incontrato 19 personaggi giocabili.

Deadlock è un nuovo gioco di Valve. I fan di Portal e Half-Life potrebbero rimanere delusi poiché il titolo sarà uno sparatutto online

Per le persone che si sono perse le informazioni precedenti sul gioco: Deadlock sarà un gioco di tiro in cui combattono due squadre di sei persone. Gli eventi del gioco si svolgeranno su più linee che dovranno difendere (proprio come nel genere MOBA). Alcune persone hanno descritto il titolo come “Dota in terza persona” e bisogna ammettere che si tratta di un’osservazione accurata. Ognuno dei 19 personaggi presenterà le proprie abilità originali e potremo anche utilizzare oggetti. La maggior parte del materiale video che mostra il gameplay di Deadlock è già stato rimosso a seguito delle azioni intraprese da Valve, ma almeno uno di essi è ancora disponibile e può essere visto di seguito (se anche questo verrà rimosso nel tempo, ne troveremo una copia di esso) da A questo indirizzo).

Gameplay del prossimo MOBA 6v6, 4 corsie e in terza persona— “Vicolo cieco”, precedentemente “Neon Prime”. Sono attualmente giocabili più di 19 eroi nella Closed Beta. pic.twitter.com/GKG8FCUZVU — PlayerIGN (@PlayerIGN) 22 maggio 2024

Il gameplay in questione inizia dal momento in cui il personaggio del giocatore è attaccato a un binario e si muove lungo una delle linee (per ciascuna è disponibile un binario separato). Viene quindi mostrata un’animazione di camminare, sparare e rotolare (trattino), così come eventualmente una delle torrette. L’intera parte è una fase tutorial che non ci offre una vera battaglia. Dall’elenco che apparirà in seguito, puoi sapere che sono state preparate tre sezioni per insegnare al giocatore le regole e le meccaniche del gioco. Un semplice sguardo ai personaggi conferma solo che la produzione apparterrà in parte al citato genere MOBA, poiché ognuno di loro avrà il proprio ruolo nel gioco (guarire o difendere gli altri, attaccare, ecc.). Si tratta di creare qualcosa di simile a League of Legends, ma l’azione si svolgerà da una prospettiva in terza persona e, a volte, i meccanismi stessi sono leggermente diversi. A breve arriverà un annuncio ufficiale, ma il debutto non è necessariamente possibile, poiché la produzione è ancora nelle fasi iniziali.

