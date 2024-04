Heyup Boxe Lite – proiettore economico per Euro 2024 – test

Un mini proiettore per Euro 2024, un weekend di maggio, una grigliata o una vacanza? Una volta tali attrezzature costavano una fortuna, ora bastano poche centinaia di złoty.

Per partite ed elegante Netflix

La grande TV non è un problema al giorno d'oggi. Tuttavia, non sempre abbiamo abbastanza spazio nell'appartamento o nel bagagliaio dell'auto per trasportare un televisore del genere nel luogo in cui ne abbiamo bisogno. Nel frattempo, il 14 giugno iniziano UEFA Euro 2024 e le nostre esigenze stagionali sono tornate. Ho detto: comprerò un proiettore per il prossimo euro? Quest'anno non devi spendere migliaia di zloty per tali apparecchiature: saranno sufficienti seicento zloty.

Rispetto al Formovie Xming Page One che abbiamo testato di recente, è un vero bambino

Heyup Boxe Lite – Specifiche

Il proiettore ha dimensioni 122 x 144 x 166 mm E pesa e basta 360 grammi. Mamma Menù in polaccoLa sua interfaccia dipende da Androide 9, con un app store esterno. Di grande comodità è il supporto sia per Miracast (Android) che per la riproduzione delle immagini tramite AirPlay da iPhone.

Ovviamente è Wi-Fi, Bluetooth (con possibilità di collegare altoparlanti), connettore Jack da 3,5 mm Porto USBA, che, con il lettore multimediale, permette di riprodurre facilmente filmati, foto o musica. Viene utilizzato per gestire le apparecchiature Telecomando integrato.

Vale la pena notare che qui non abbiamo un alimentatore esterno, lo colleghiamo al lato dell'alloggiamento Cavo bipolare da 2 m, 230 V, ad esempio per console, televisori o dispositivi audio. Se risultano troppo corti, non c'è problema ad acquistarne uno più lungo per pochi centesimi. Nella parte inferiore del dispositivo troviamo anche: Filettatura per treppiedequindi posizionare correttamente il proiettore rispetto allo schermo non dovrebbe essere un problema.

Il dispositivo di visualizzazione si basa su un sensore Sorgente luminosa LCD e LED, quindi non devi preoccuparti che la lampada si bruci. La luminosità dichiarata è 150 ANSI lumen —Nota che questi sono lumen ANSI effettivi, non una combinazione di essi. Se insisti, si tratta di una sorgente luminosa a LED da 360 lumen o da 2400 lumen e apprezzo che il produttore si sia concentrato sull'onestà, non sul marketing.

Il proiettore promette un'immagine con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, ma in realtà otteniamo HD, cioè 1280 x 720 pixel. Tuttavia, data la reale gamma di diametri utili e luminosità del proiettore, questa non è una limitazione importante.

La messa a fuoco viene regolata manualmente Attraverso la maniglia sull'alloggiamento. Abbiamo a disposizione diversi tipi di correzioni (trapezio, angolo), zoom digitale, ecc., ma ovviamente è meglio puntare lo schermo verticalmente, se possibile, per ottenere il massimo dettaglio dell'immagine.

un campione Le dimensioni dell'immagine dipendono dalla distanza del proiettore dallo schermo Sono i seguenti:

1,48 mq – 50 kcal

2,33 mt – 70 cal

2,88 mt – 100 cal

3,41 mq – 120 kcal

Come puoi vedere, questo è ciò con cui abbiamo a che fare Con proiettore a lunga gittataChi riesce a stare con successo dietro lo spettatore e non al centro della stanza.

Heyup Boxe Lite – per una sessione notturna

150 ANSI lumen non offrono molto spazio per le prestazioni durante il giorno, a meno che non decidiamo per una piccola immagine diagonale. Anche con la luce diffusa proveniente dall'esterno della finestra è semplicemente troppo buio. Durante i test ho potuto confrontare luminosità e qualità dell'immagine con il più costoso Xming Episode 1. In termini di luminosità, entrambi i display erano testa a testa. Con altri parametri era peggio, ma ancora una volta: Xming è un prodotto più costoso e migliore.

Ciò che può essere facilmente visto ad occhio nudo è: Riproduzione molto scarsa del rosso. Gli elementi rossi nell'immagine mancano di saturazione del colore e dettagli. Il produttore ha utilizzato la correzione del colore di fabbrica, grazie alla quale il colore rosso viene aggiunto digitalmente in dosi maggiori. I puristi non saranno soddisfatti, ma l'aggiunta del rosso almeno lo fa I colori non sono raffreddati come in altri proiettori economici.

I parametri dell'immagine non sono impressionanti

Purtroppo è difficile trovarne qualcuno nelle impostazioni Controlla l'immagine visualizzata. Al massimo possiamo utilizzare solo le correzioni della sorgente immagine collegata al proiettore. Ma torniamo ai giochi sopra menzionati: il campo è chiaramente visibile, così come lo è la pallavolo.

Puoi anche presentare un reclamo Basso contrasto — Purtroppo qui il nero traspare fortemente ed è particolarmente visibile quando la stanza è completamente buia. Anche il colore argentato dell'oblò dell'obiettivo può causare riflessi in alcune situazioni e il testo bianco su sfondo nero, visualizzato sul bordo dell'immagine, potrebbe brillare verso il lato dello schermo.

Tuttavia, puoi ancora provare tutto questo finché gli ospiti non invitati iniziano ad apparire sullo schermo. Discorso qui Informazioni sulle particelle di polvere che si depositano sulla matrice LCD, che può poi essere chiaramente visto nella foto. All'inizio mi ha colpito il ricordo d'infanzia delle diapositive proiettate sul muro, ma dopo un po' ho capito che qualcosa non andava.

Un effetto positivo temporaneo è stato ottenuto soffiando l'involucro con aria compressa o scuotendo il proiettore spento sperando che la polvere si depositasse. Una perdita del sistema ottico è forse il modo più semplice per verificare i risparmi di un produttore.

riepilogo

HubBox Lite Cattura sicuramente l'attenzione ed è uno dei proiettori più affascinanti che abbia mai avuto l'opportunità di testare. Nonostante il prezzo Solo circa 600 zloty polacchi (sul sito web del produttore, con consegna in Polonia), Otteniamo funzionalità intelligenti (Android 9 e store di terze parti) e supporto per supporti di archiviazione esterni. Riprodurre un video di matrimonio o infastidire gli amici con le foto delle vacanze è banale.

Non è un proiettore luminoso, tuttavia Abbiamo sicuramente ottenuto i 150 ANSI lumen dichiarati. A questo prezzo sono accettabili la messa a fuoco manuale o la risoluzione HD, oltre ad alcune carenze nel contrasto o nella riproduzione dei colori. Tuttavia, ciò che è inaccettabile è la realtà Il sistema ottico del proiettore non è stretto Dopo alcuni giorni di utilizzo, sulla matrice si deposita della polvere, che viene poi visualizzata sullo schermo con l'ingrandimento appropriato.

In condizioni esterne, quando accendiamo un barbecue e mostriamo una foto sul muro di casa, anche la polvere non interferirà con il nostro godimento dell'Heyup Boxe Lite. Aspetta solo il tramonto e avremo un bel film estivo. Come strumento supplementare, il proiettore può servire al suo scopo. Tuttavia, se questo è il nostro modo principale di guardare i contenuti, gli svantaggi dell'Heyup Boxe Lite potrebbero renderci la vita difficile. Il mio voto finale è 6/10.

screpolatura:

– Perdita del sistema ottico: la polvere si accumula sulla matrice LCD,

– Non esiste un Android TV completo – Le app di uno store esterno vengono spesso controllate con il mouse,

– Lunghi ritardi audio con connessione Bluetooth,

– Nessun profilo colore e impostazione manuale del colore,

– Diodo del telecomando rivolto verso il basso – Il telecomando funziona meglio quando lo teniamo verticalmente.

Vantaggi:

-Prezzo decente,

– Design molto accattivante,

– Alimentatore integrato con custodia,

– Supporta applicazioni esterne,

– Connettore USB e lettore multimediale integrato.

