VAIO ha presentato il monitor più leggero al mondo

Viaggi molto? Lo schermo del tuo laptop è troppo piccolo per lavorare? Nessun problema! I giapponesi introdussero un monitor portatile leggerissimo.

I lettori più anziani di Telepolis ricorderanno sicuramente i taccuini della serie Vaiodi proprietà dei giapponesi Sony. Ma Nel 2014 I giapponesi vendettero questo ramo dell’azienda e da allora opera come azienda indipendente. Per celebrare il suo decimo anniversario è stata preparata un’attrezzatura unica.

Il prezzo suggerito del VAIO Vision+ 14 è di circa 1.365 PLN

Uno di essi è VaioVision+14, ovvero un monitor portatile da 14 pollici. È dotato di un involucro in metallo resistente ma è estremamente sottile e leggero. Dimensioni del dispositivo 312 x 3,9 – 12,4 x 211 (larghezza x profondità x altezza) mm a seconda del peso Solo 325 grammi.

Ciò di cui abbiamo a che fare qui è la risoluzione 1920 x 1200 pixele quindi il rapporto dell’immagine 16:10. Tuttavia, il produttore non rivela il tipo di matrice o i suoi parametri esatti. Sta per farlo “Alta luminosità, ampi angoli di visione e buona riproduzione dei colori” Il che suggerisce l’uso della tecnologia IPS.

L’utente è a sua disposizione Due porte USB di tipo C Con DisplayPort e funzione pass-through. Il secondo significa che possiamo alimentare il monitor e caricare il laptop con un unico cavo. Il kit comprende custodia protettiva, filtro privacy e cavo USB da 1 metro.

Il monitor descritto è dotato di una “gamba” metallica retrattile che consente di posizionare il dispositivo accanto al computer. Ma Il caso sopra menzionato consente l’installazione sopra lo schermo di un laptop.

Il VAIO Vision+ 14 è già in vendita in Giappone per 54.800 yen, quindi Circa 1.365 zloty polacchi. La data di uscita e il prezzo proposto in Polonia sono ancora sconosciuti. Tuttavia, il prodotto verrà lanciato sui mercati esteri.

