Iga Shevetek-Sofia Kenin. Quando è la partita? Dove stai guardando? Trasmissione televisiva e streaming online

Per la tennista polacca, attuale leader del ranking WTA, si tratterà della prima partita dall’8 giugno e della finale del Roland Garros 2024. Świętek ha poi battuto l’italiana Jasmine Paolini e ha vinto il quinto torneo del Grande Slam della sua carriera, il quarto a Parigi.

Un tennista di Razin non ha mai vinto a Londra. Il suo miglior risultato è stato raggiungere i quarti di finale, dato che l’anno scorso raggiunse questa fase del torneo. La sua sconfitta è stata l’ucraina Elina Svitolina, che ha sconfitto la polacca 7:5, 6:7 (5-7), 6:2.

Dopo aver vinto l’Open di Francia, Świętek ha avuto qualche settimana per riposarsi prima delle sfide della seconda parte della stagione e prepararsi al meglio per Wimbledon 2024. Hai fatto qualche progresso rispetto alla stagione precedente quando si tratta di giocare su erba? Tribunali? Una risposta parziale a questa domanda può essere data dalla prima partita del leader della classifica WTA al torneo di Londra, in cui il nostro rappresentante ha affrontato un avversario impegnativo.

Il 25enne Kenin è il vincitore dell’Australian Open 2020 e ha raggiunto la finale del Roland Garros nello stesso anno. Quattro anni fa, nella partita decisiva a Parigi, l’americana perse contro Swiatek, che poi vinse la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam.

A Wimbledon, la tennista americana ha raggiunto il terzo turno più lontano – e questo è il suo risultato nel 2023. È interessante notare che è stata eliminata dall’evento dalla stessa giocatrice che in seguito ha sconfitto Shvetek – Elina Svitolina (7:6, 6:2 per l’ucraino).

Nella classifica mondiale, Kenin è al quarto posto e attualmente è al 49° posto nella lista WTA. Oltre alla già citata finale del Roland Garros del 2020, ha affrontato il polacco anche nel primo turno degli Australian Open di quest’anno. Razinian ha vinto la partita 7:6 (7-2), 6:2.

A che ora è la partita tra Iga Svetek e Sofia Kenin? Dove stai guardando?

Iga Świątek – Sofia Kenin sarà la terza partita martedì allo Stadio n. 1. Ciò significa che il polacco dovrebbe iniziare la partita intorno alle 19:00.

La partita Iga Świątek – Sofia Kenin verrà trasmessa martedì 2 luglio su Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 e Polsat Box Go.

GW, PulsatSport

