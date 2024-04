I russi sono penetrati. Aspri combattimenti nel Donbass [RELACJA NA ŻYWO]

La guerra in Ucraina continua. Sabato è il 794esimo giorno dell'invasione russa. Gli ucraini non riescono ancora a fermare i russi e a stabilizzare il fronte. Sabato, le forze di Putin sono riuscite a penetrare nelle linee di difesa ucraine nella città di Osherytin, a nord-ovest di Avdiivka, nella regione di Donetsk. Il portavoce Nazar Voloshin ha detto: “Sì, il nemico è riuscito a penetrare e a prendere piede in una certa parte di questo insediamento (…) Si stanno adottando tutte le misure per espellere il nemico da lì. Citato dal Gruppo Forze Armate Khortytsiya, citato dall'Espresso. Già giovedì gli analisti dell'OSINT hanno riferito che i russi controllano il 75%. ucraino. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.