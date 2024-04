Booker attenti. Il generale annuncia “grandi cambiamenti”.

– Stiamo lavorando alla riforma. Vogliamo spostare l'attenzione su una presenza attiva associata permanentemente alle unità militari, partecipando alla loro vita e associandole al servizio militare nel corso degli anni. Rafforzare la riserva comporterà anche un cambiamento nella qualità della formazione e nell’accesso alle attrezzature. Nei prossimi due o tre anni ci saranno grandi cambiamenti in questo senso, ha detto alla radio polacca 24 il generale Wieslaw Kucula, stato maggiore dell'esercito polacco.

L’esercito ne vuole 150.000 entro il 2039. L'esistenza attiva appartiene alle cosiddette persone. “Composto da coloro che hanno seguito l'addestramento militare e prestato giuramento militare e hanno meno di 55 anni, o sottufficiali o sottufficiali – 63 anni. Il servizio di riserva attiva viene svolto sulla base della nomina per un periodo indeterminato”, si legge in un opuscolo del Ministero della Difesa Nazionale.

Il generale ha citato l'esempio delle forze di difesa finlandesi, che in tempo di pace contavano solo 31.500 uomini. Soldati in servizio nell'Esercito, nell'Aeronautica e nella Marina. Tuttavia, possono essere integrati in modo efficiente con segnaposto ben addestrati, Ha 280mila persone.

La difesa fu lunga e sanguinosa



L'opinione del generale Kukula è che i soldati di riserva dovrebbero essere inclusi nell'esercito. – Oggi crediamo fermamente che la potenziale guerra sarà lunga e sanguinosa La maggior parte dei giocatori professionisti non arriva alla fine. I booker saranno la sua compagnia principale e lo completeranno – ha affermato in un'intervista a PR 24.

— Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e creare una strategia di servizio universale che equipara tutte le forme di servizio militare. Per garantire che i riservisti diventino un'organizzazione, entrano nelle forze armate e vengono addestrati negli stessi corsi dei soldati professionisti, compresi i corsi generali.

“Cambiamenti potenti”



La riserva inattiva differisce dalla riserva attiva in quanto gli individui idonei non hanno assunto un impegno militare e include individui che si sono impegnati ma non sono interessati a prestare servizio militare.

— A differenza della presenza passiva, non obblighiamo le persone a frequentare la formazione. Li incoraggiamo a intraprendere questo tipo di servizio. Non si tratta solo di questioni materiali, poiché molti si aspettano cambiamenti nel sistema di prenotazione. Sono sicuro che risponderanno favorevolmente alle nuove ipotesi. Li inviteremo e sfrutteremo il potenziale del servizio volontario Basato su principi simili che abbiamo implementato nelle forze di sicurezza regionali. La coscrizione volontaria e il servizio militare territoriale ebbero successo. Non perché sia ​​progettato in modo brillante. Abbiamo soddisfatto le aspettative delle persone […] Cercheremo candidati altamente motivati ​​che investano in se stessi e vogliano servire il proprio Paese”, ha detto il generale.