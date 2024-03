All’età di 29 anni guadagnò 5 milioni di dollari, che trasformò in 5 miliardi di euro

Ti invitiamo a parlare con Robert Dobrzycki, fondatore, comproprietario e presidente di Panattoni Europa, Gran Bretagna e Asia. La sua azienda impiega quasi mille persone, Fornire 22 milioni di metri quadrati di spazio industriale in Europa. Fuori dalla Polonia opera in Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Austria e Ungheria. Nel 2021 Panattoni ha aperto anche il suo primo ufficio in India. Guarda l'ultimo episodio su YouTube.

Il resto dell'articolo è sotto il video

Guarda anche: Il polo ha creato un potere: Panattoni è il più grande sviluppatore industriale in Europa – Business Class n. 21

Salta nella parte più profonda

C'è un semplice logo Panattoni su quasi tutte le autostrade polacche, e certamente all'uscita di ogni grande città.

Robert Dobrzycki scherza dicendo che la sua azienda viene spesso erroneamente associata ai biscotti, dalla parola italiana panettone. Il nome deriva infatti dal soprannome di Carlo Panattoni, con il quale Robert Dobrzycki iniziò a lavorare quando aveva appena 29 anni. A quel tempo era già a capo di una piccola azienda che costruiva magazzini in Polonia.

– Qualche tempo fa ho iniziato a dire ad alta voce che avevo bisogno di sfide. L'ho fatto un po' apposta per vedere se ci sarebbe stata qualche risposta. Karl Panattoni era di passaggio a Varsavia ed era stato precedentemente a Praga. Dopo tre incontri era convinto di potermi dare una possibilità, dice Dobrzycki.

Tuttavia, presto è arrivata la collisione con la realtà, perché abbiamo dovuto lasciare il nostro lavoro precedente e iniziare rapidamente a costruire una nuova attività. READ Russia. Cambio di tattica al fronte. È così che vogliono costringere i soldati ad attaccare

Sono rimasto solo a Varsavia, è stato un momento un po’ scioccante. Ha scioccato la famiglia, mia mamma e mio papà, ma è stata una buona decisione, in acque profonde. Hai dato azioni – sai, in una società vuota puoi facilmente dare azioni – e denaro. Capitale circolante iniziale: 5 milioni di dollari USA. Questo era il denaro per i primi due progetti che ho rifinanziato e pagato. Tre anni dopo, impiegavamo 120 persone. “Si lavorava dalla mattina alla sera”, dice Dobrzycki.

Oggi ne ha il 34%. Azioni della società.

Come guadagna Panattoni?

L'azienda Dobrzycki & Panattoni è Il più grande sviluppatore industriale in Polonia e in Europa. Sta appena entrando nei mercati asiatici.

– Il volume di sviluppo che gestisco in Europa ammonta a 5 miliardi di euro – dice Dobrzycki.

L'azienda costruisce spazi di magazzino per partner come Amazzonia Oppure in affitto a clienti locali. All'inizio di marzo Dobrzycki, insieme al primo ministro britannico, iniziò i lavori di costruzione a Swindon In uno dei più grandi cantieri del Regno Unito. Il progetto si tradurrà in un afflusso di investimenti del valore di 900 milioni di sterline nel prossimo decennio.

“La Polonia come paese non ha risorse naturali, ha una posizione”

Abbiamo chiesto a Dobrzycki se, come imprenditore polacco, avrebbe successo se chiamasse la società Dobrzycki Europe? L’origine del capitale è importante?

– È più facile per le aziende americane, inglesi e tedesche in Europa. Tenendo presente la mia logica, all'inizio non volevo complicarmi le cose, volevo aiutare. Anche se non avessi questo marchio (marchio – ndr), troverei un'altra capitale, – dice l'ospite della business class. READ Live: Guerra in Ucraina, ultime notizie. Rapporto in diretta dalla guerra - informazioni aggiornate 03/10/2022

Secondo lui “La Polonia come paese non ha risorse naturali, la Polonia come paese ha una posizione” Dobbiamo usarlo economicamente nei prossimi anni.