Crisi Russia-Ucraina: la Germania interrompe il principale oleodotto con la Russia

Ciò avviene in un momento in cui gli sforzi diplomatici per evitare l’escalation sembrano essersi arenati dopo che il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha annunciato di aver annullato Incontro programmato Con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Ginevra questa settimana.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato martedì che gli Stati Uniti imporranno sanzioni alle istituzioni finanziarie e agli oligarchi russi. Anche Regno Unito, Unione Europea, Canada, Australia e Giappone hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia.

Oggi, la Germania ha dichiarato di aver smesso di ratificare 11 miliardi di dollari Gasdotto di 750 miglia Che collega direttamente la Russia con la Germania. Il Nord Stream 2 Il progetto è stato completato a settembre ma non ha ancora ricevuto il via libera definitivo dalle autorità di regolamentazione tedesche.

Lunedì notte la Russia ha intensificato la sua campagna militare contro l’Ucraina, riconoscendo due regioni separatiste filo-russe nell’Ucraina orientale prima di ordinare alle truppe di entrare nel territorio.

Mosca sostiene da tempo di non avere soldati a terra nell’Ucraina orientale.

Ma il capo della NATO Jens Stoltenberg ha affermato martedì che la Russia ha avuto forze all’interno delle due regioni – note come Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e Repubblica popolare di Luhansk (LPR) – da quando si sono dichiarate nel 2014.

Stoltenberg ha criticato il movimento delle truppe come “un’ulteriore invasione di un paese che è già stato conquistato”.

Putin deve ancora fissare un calendario per lo spostamento delle truppe nelle regioni separatiste, ma in un discorso di martedì pomeriggio, Biden ha descritto gli eventi che si stanno svolgendo in Ucraina come “l’inizio di un’invasione russa”.

“Si tratta di una flagrante violazione del diritto internazionale e richiede una risposta ferma da parte della comunità internazionale”, ha affermato Biden.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso nazionale martedì, ha affermato che sta ancora praticando la diplomazia come via d’uscita dalla crisi. Ha detto che i riservisti sarebbero stati chiamati per l’addestramento militare, ma non ci sarebbe stata una mobilitazione generale delle forze armate.

“Desideriamo pace e tranquillità, ma se rimaniamo calmi oggi, scompariremo domani”, ha detto Zelensky.

Il presidente ucraino ha anche fatto riferimento all’annuncio di Putin secondo cui gli accordi di Minsk – progettati per porre fine ai combattimenti nell’Ucraina orientale – non erano più validi, affermando che l’Ucraina è rimasta impegnata a cercare la propria sovranità e integrità.

Putin, che ha mobilitato costantemente circa 150.000 soldati Gli individui vicino al confine con l’Ucraina sembravano mettere in dubbio la sovranità del vicino russo in un discorso arrabbiato lunedì.

“L’Ucraina non aveva una propria tradizione statale”, ha detto, riferendosi apparentemente alla messa in discussione del diritto del paese di esistere come stato indipendente, riferendosi alla sua regione orientale come “antiche terre russe”.

Martedì, l’Unione Europea ha imposto sanzioni a 351 legislatori russi che hanno votato per riconoscere le regioni separatiste e il Regno Unito ha annunciato l’imposizione di sanzioni a cinque banche russe e tre oligarchi russi.

Altri paesi, tra cui Australia e Giappone, si sono impegnati a collaborare La comunità internazionale sulle sanzioni

Gli stati baltici – che da tempo temono un accerchiamento della Russia – hanno seguito con preoccupazione gli eventi di lunedì.

“Putin ha appena fatto vergognare (Franz) Kafka e (George) Orwell: nessun limite all’immaginazione di un dittatore, nessun limite troppo basso, nessuna menzogna così palese, nessuna linea rossa che non può essere superata”, il Primo Ministro di La Lituania, Ingrida Simonetti, ha scritto su Twitter.

“Quello a cui abbiamo assistito stasera può sembrare surreale per un mondo democratico”, ha detto. “Ma il modo in cui rispondiamo ci definirà per le generazioni a venire”.

condanna internazionale

Tra il tumulto dei paesi che condannano la pianificata incursione russa, alcuni paesi hanno evitato di criticare Mosca.

Durante una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, lunedì sera, l’India ha chiesto “moderazione da tutte le parti”, fermandosi prima di criticare la Russia.

Lunedì ha chiesto l’inviato cinese alle Nazioni Unite Tutte le parti devono esercitare moderazione Ha evitato “tensioni infiammate” in Ucraina, ma si è fermato prima di condannare il riconoscimento da parte del Cremlino dell’indipendenza della Repubblica Democratica del Congo e della LPR. Martedì il ministero degli Esteri cinese ha eluso più di una dozzina di domande sull’Ucraina in un briefing.

Tuttavia, l’inviato del Kenya alle Nazioni Unite, ha rilasciato una dichiarazione feroce sulle ambizioni imperiali di Putin in Ucraina. “Crediamo che tutte le nazioni formate da imperi che sono crollati o declinati abbiano in loro molti popoli che bramano di integrarsi con i popoli dei paesi vicini. Questo è naturale e comprensibile. Dopotutto, chi non vuole unirsi ai suoi fratelli e fare comune scopo con loro?”, ha detto Martin Kimani. Lunedi , Secondo la sua recita

“Tuttavia, il Kenya rifiuta un tale desiderio di essere perseguito con la forza. Dobbiamo completare il nostro recupero dalle braci degli imperi morti in un modo che non ci riporti a nuove forme di dominio e oppressione”, ha affermato, aggiungendo che il Kenya rifiuta ” espansione per qualsiasi motivo, inclusi fattori razziali, etnici, religiosi o culturali”.

Per quasi otto anni, le regioni separatiste di Donetsk e Luhansk sono state testimoni di un conflitto a bassa intensità tra i separatisti sostenuti dalla Russia e le forze ucraine, provocando oltre 14.000 morti.

Mosca ha anche distribuito centinaia di Migliaia di passaporti russi Per le persone nel Donbass negli ultimi anni. Funzionari e osservatori occidentali hanno accusato Putin di aver cercato di stabilire fatti sul campo naturalizzando gli ucraini come cittadini russi.

Kiev e l’Occidente sostengono che la regione fa parte del territorio ucraino, anche se il governo ucraino sostiene che le due regioni sono, in effetti, sotto l’occupazione russa dal 2014, quando è iniziato il conflitto nell’Ucraina orientale.

Correzione: questa storia è stata aggiornata per correggere la data di completamento di Nord Stream 2.