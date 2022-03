Il Cremlino ha bloccato Instagram. I russi hanno comunque trovato un modo: O2

Dopo che Facebook e Instagram sono stati banditi in Russia, l’interesse per le VPN è cresciuto rapidamente. Una VPN può crittografare i dati e nascondere la posizione di un utente, offrendo ai russi la possibilità di continuare a utilizzare i social media.

Attualmente, in Russia sono vietati 203 servizi di informazione e 97 scambi di criptovalute. Non funzionano, tra gli altri BBC News, Deutsche Welle e Voice of America. Anche i russi non trarranno vantaggio da Twitter, Instagram e Facebook e YouTube ha ritirato la monetizzazione dei video russi.