Martedì sera il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zhelensky, ha annunciato in videoconferenza di aver emesso un decreto per creare soldati di riserva. – Ogni giorno ci aspetta un lavoro importante e noi siamo pronti – ha affermato il leader ucraino.

Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zhelensky Martedì sera ha incontrato i rappresentanti delle fazioni e delle commissioni parlamentari. Dopo l’incontro, Vergovna Rada, leader della fazione presidenziale del Partito del Servo del Popolo David Arachamiya, ha annunciato che avrebbe operato sotto forma di “alleanza per la sicurezza”.

In un discorso alla nazione martedì, Volodymyr Zelensky ha ringraziato i partner dell’Ucraina per la loro assistenza finanziaria al paese. “Abbiamo già ricevuto i risultati di Stati Uniti, Canada, Unione Europea, Gran Bretagna, Francia e Giappone e Banca Mondiale”, ha affermato.

Zelenskiy ha sottolineato che questi fondi sono necessari per stabilizzare la liquidità dell’economia ucraina. – Per quanto riguarda la sicurezza, al momento non è richiesta la piena mobilitazione. – Il personale dell’esercito ucraino e di altre organizzazioni militari dovrebbe essere reclutato rapidamente – ha aggiunto.