Le parole del Papa sull'Ucraina hanno fatto il giro del mondo. Zelenskyj ha risposto e non ha nascosto il suo rimorso

Volodymyr Zelenskij Papa Francesco ha respinto l'invito del Papa a colloqui con la Russia, descrivendolo come una “mediazione virtuale” a distanza.

Il presidente dell’Ucraina non si è rivolto direttamente a Francesco o ai suoi commenti nel suo discorso video a tarda notte, ma lo ha detto Le idee del Papa non c'entrano nulla con gli sforzi fatti Clero in Ucraina per aiutare il Paese. – Vorrei ringraziare ogni cappellano ucraino che lavora nell'esercito e nelle forze di difesa. Lì, in prima linea. Ha detto che proteggono la vita e l’umanità.

Volodymyr Zelenskyj ha commentato le parole del Papa

– Ci sostengono con la preghiera, il dialogo e l'azione. “Così è la Chiesa con il popolo”, ha detto Volodymyr Zelenskyj. – Nemmeno duemila e mezzo chilometri da qui – Un luogo dove puoi partecipare ad una mediazione virtuale tra chi vuole vivere e chi vuole distruggerti. Grazie a tutti coloro che stanno facendo tutto in e con l’Ucraina per salvare vite umane. Ha aggiunto: Grazie a tutti coloro che aiutano e che sono stati veramente vicini, attraverso il lavoro e la preghiera.

Lui ha dichiarato che prima in Ucraina c'erano molti muri bianchi di case e chiese, che ora sono stati bruciati e distrutti dai missili russi. – Questo parla in modo molto eloquente della verità Che deve finire finché la guerra non finirà – ha confermato il presidente dell'Ucraina.

Le parole di Francesco sull'Ucraina hanno fatto il giro del mondo

Le parole del presidente dell’Ucraina sono: In risposta alla dichiarazione di Papa Francesco, che in un'intervista alla RSI svizzera ha affermato che l'Ucraina dovrebbe mostrare il coraggio della “bandiera bianca” e non avere alcuna preoccupazione nei negoziati con la Russia. – Quando vedi che sei sconfitto e che le cose non vanno bene, devi avere il coraggio di negoziare – ha detto il capo della chiesa.

Queste parole hanno ricevuto un'accoglienza negativa. Il capo del ministero degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha scritto online che “forse dovrebbe spettare a Putin ritirare il suo esercito dall’Ucraina”. Il capo della diplomazia ucraina ha parlato con tono simile. “Il più forte è colui che sta dalla parte del bene nella lotta tra il bene e il male”, ha scritto. Dmytro Kuleba, Ricordando allo stesso tempo che il Papa non ha visitato l'Ucraina dall'inizio dell'intensa aggressione.

