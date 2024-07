Campagna elettorale presidenziale americana. Kamala Harris sostiene i sondaggi

Kamala Harris, che ha ricevuto il sostegno di Joe Biden nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti, ha maggiori possibilità di sconfiggere Donald Trump? Ecco cosa dicono i sondaggi a riguardo.

Domenica il presidente Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. In un altro post, la vicepresidente Kamala Harris ha espresso il suo sostegno. L’attuale vicepresidente ha dichiarato che “intende cercare e ottenere questa nomina”. I sondaggi delle ultime settimane, sia dopo il dibattito presidenziale del 27 giugno che dopo l’attacco a Donald Trump del 13 luglio, suggeriscono che Harris può contare su un sostegno simile al suo presidente. Nel frattempo, il vicepresidente degli Stati Uniti sta facendo meglio di altre persone menzionate come potenziali candidati alla presidenza del Partito Democratico.

Sondaggi. Come sta Kamala Harris?

In un sondaggio YouGov condotto per CBS News dal 16 al 18 luglio, Kamala Harris ha ricevuto il 48% dei voti. Sostegno, rispetto a Donald Trump, che può contare sul 51%. Nello stesso sondaggio, Biden ha ottenuto il 47%. Rispetto al 52 per cento dell’asso nella manica. Al contrario, secondo un sondaggio YouGov per la rivista The Economist, condotto dal 13 al 16 luglio, anche Harris perderà contro il repubblicano per il 39%. Al 44%, mentre Biden perderà al 41%. Fino al 43%.

In un sondaggio Ipsos condotto per Reuters il 16 luglio, Harris era a pari merito con Trump al 44%. Il risultato di Biden è del 41%. Rispetto al 43% dell’asso nella manica. Il sondaggio, condotto da Bendiksen e Amandi dal 2 al 6 luglio, ha mostrato che Harris era in vantaggio su Trump con il 42%. Fino al 41%. READ La Russia ha trasferito armi nucleari alla Bielorussia

NBC News riassume le possibilità del probabile nuovo candidato con le medie dei sondaggi condotti dal 30 giugno al 18 luglio. Secondo loro Kamala Harris può contare sul 46%. Il 47% vota per Donald Trump. Nel frattempo, il presidente in carica ha ottenuto una media del 45% nei sondaggi d’opinione. supporta. Dalla stessa analisi emerge che il 38% ha un’opinione favorevole di Kamala Harris. si è chiesto, e in modo negativo: il 52%, mentre il 36% ha visto Biden favorevolmente. Gli americani, sfavorevolmente, sono il 57%, in questo caso Donald Trump arriva al 41%. Le opinioni sono positive e il 55% negative.

Un’analisi collettiva dei sondaggi di The Hill mostra che Harris perde contro Trump in media di 2 punti percentuali. I risultati di Biden sono stati simili, perdendo di circa 2,5 punti percentuali.

Per vincere la nomination democratica, Kamala Harris dovrà ottenere il sostegno della maggioranza dei democratici prima della Convenzione nazionale democratica, che si terrà a metà agosto.

