La Russia ha trasferito armi nucleari alla Bielorussia

La Bielorussia è così diventata il primo paese dell’ex Unione Sovietica a possedere armi nucleari russe sul suo territorio. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, tali armi, ad eccezione della Russia, furono trovate in Bielorussia, Ucraina e Kazakistan. Tuttavia, dopo aver ratificato il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, questi paesi hanno ceduto i loro arsenali nucleari alla Russia.

La questione dello spiegamento di armi nucleari in Bielorussia è stata sollevata durante un incontro informale tra Vladimir Putin e Alexander Lukashenko a Sochi lo scorso giugno. Il completamento dei preparativi delle strutture interessate è previsto dal 7 all'8 luglio. Il presidente russo all’epoca disse: “Allora inizieremo immediatamente le attività legate allo spiegamento di tipi appropriati di armi”.

Continua l'articolo sotto il video



Una nuova valutazione non classificata dell’intelligence americana pubblicata questa settimana ha concluso che la Russia probabilmente non vuole entrare in un conflitto militare diretto con la NATO. Allo stesso tempo, è stato concordato che “il Cremlino farà più affidamento sulle armi nucleari per scoraggiare gli Stati Uniti e l’Alleanza”.

Vladimir Putin mostra i suoi muscoli nucleari

In una recente intervista con Russia-1 TV e RIA Novosti, Putin ha sottolineato che la Russia è preparata alla possibilità di un conflitto nucleare se la sua sovranità fosse minacciata. — Dal punto di vista tecnico-militare siamo ovviamente pronti, ha detto il leader russo.

Ma Putin ha sottolineato che non tutto va verso uno scontro nucleare, anche se la Russia è pronta. – Negli Stati Uniti ci sono abbastanza specialisti nelle relazioni russo-americane e nel campo del contenimento nucleare. Ha aggiunto: “Ecco perché non penso che tutto porti a questo, ma siamo pronti per questo”.

Putin ha anche sottolineato che l'uso delle armi nucleari fa parte della dottrina militare russa, che elenca le circostanze relative al loro possibile utilizzo. -Le armi sono lì per essere usate. Ha aggiunto: Abbiamo le nostre regole.