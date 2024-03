Su Marte è stato scoperto un vulcano gigante

Gli scienziati hanno scoperto un enorme vulcano eroso vicino all'equatore marziano con i resti di un ghiacciaio ai suoi piedi. Secondo gli esperti Noctis, come è stato chiamato provvisoriamente, è un ottimo bersaglio per future missioni volte ad esplorare la geologia del Pianeta Rosso e cercare possibili tracce di vita lì.

Il vulcano gigante, provvisoriamente chiamato “Noctis”, si trova a sud dell'equatore marziano, nella parte orientale di Noctis Labyrinthus, a ovest della Valles Marineris, il vasto sistema di valli del Pianeta Rosso. La sua scoperta è stata annunciata alla Lunar and Planetary Science Conference in Texas.

Il vulcano raggiunge un'altezza di oltre nove chilometri e si estende per 450 chilometri in larghezza. Le sue dimensioni e struttura indicano che è stato attivo per molto tempo. Molto probabilmente c'è un ghiacciaio nella sua parte sud-orientale. – Abbiamo esaminato le caratteristiche geologiche dell'area in cui l'anno scorso abbiamo scoperto i resti di un ghiacciaio. “Ci siamo resi conto che stavamo osservando l'interno di un enorme vulcano in erosione”, ha affermato il dottor Pascal Lee del SETI Institute e dell'Ames Research Center della NASA. I ricercatori ritengono che la caldera, una depressione situata nella parte superiore del vulcano, un tempo contenesse un lago. Sono presenti anche tracce di colate laviche e depositi piroclastici composti da materiali espulsi dal vulcano, nonché minerali idrati.

Un vulcano può essere descritto come un vasto scudo formato da strati successivi di materiale piroclastico, lava e ghiaccio nel frattempo depositati. Questa regione di Marte è famosa per contenere molti minerali idrati che si sono formati in diversi periodi della sua storia. L'azione dei vulcani a questo riguardo è stata a lungo messa in dubbio. Quindi trovare un vulcano in questo luogo potrebbe non sorprendere. Il grande vulcano è, in un certo senso, un indizio atteso da tempo, ha affermato Saurabh Shubham dell'Università del Maryland. Questa insolita struttura è accompagnata da depositi vulcanici che coprono un'area di cinquemila chilometri quadrati. Ci sono tracce di una storia molto lunga di cambiamenti, probabilmente a causa della spaccatura delle rocce e dell'erosione termica e glaciale. Tuttavia, molti misteri rimangono irrisolti. Ad esempio, non si sa quando sia iniziata l'attività vulcanica. È anche difficile determinare se sia ancora attivo nonostante gli effetti di eruzioni relativamente recenti.

Una buona posizione per future spedizioni di ricerca

Secondo gli scienziati, si tratta di un luogo eccellente per organizzare future missioni per esplorare la geologia di Marte e cercare possibili tracce di vita. – In realtà è una combinazione di cose che rendono Noctis Volcano particolarmente emozionante. “È un vulcano antico e longevo, ed è eroso così gravemente che puoi camminarci sopra, guidarlo o sorvolarlo per studiarlo, raccogliere campioni, datarne diverse parti e studiare l'evoluzione di Marte”, ha osservato Lee. Ha anche una lunga storia di interazione termica con acqua e ghiaccio, che lo rende un luogo eccellente per la ricerca astrobiologica e la ricerca di segni di vita. Inoltre, ha aggiunto, la vicinanza di un ghiacciaio preservato, vicino alla superficie, nella regione equatoriale relativamente calda di Marte, è un luogo attraente per missioni che coinvolgono robot e esseri umani. Gli autori della scoperta hanno utilizzato dati provenienti da diverse missioni su Marte: Mariner 9, Viking 1 e 2, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter e Mars Express.