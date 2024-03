Indian Wells 2024.. Iga Światek in semifinale e Caroline Wozniacki perde per infortunio

Świętek ha fatto una prestazione impressionante al torneo di quest'anno a Indian Wells prima della partita di giovedì. Ha sconfitto Danielle Collins, Linda Noskova e Julia Putintseva in due set. Quest'ultima partita è durata poco più di un'ora.

Ora sulla strada di Świątek c'era Caroline Wozniacki, una danese di origini polacche, con la quale ha giocato la numero uno del mondo (2019 a Toronto) e ha vinto in tre set. La polacca all'epoca aveva 18 anni e si trovava in una fase completamente diversa della sua carriera.

Ma non c'erano dubbi che l'esperto concorrente avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per contrastare i piani del favorito.

Iga Svetek – Caroline Wozniacki: Una donna danese ambiziosa, ma non basta

Così è stato. Wozniacki ha mantenuto la sua posizione e ha giocato con forza e precisione. Svetek stava sbagliando molti colpi, come se avesse problemi di concentrazione. Di conseguenza, il danese ha rotto e ha condotto 3:1. sensazione? No, ma una piccola sorpresa lo farà. Dopo un po' non ha perso il servizio e il punteggio era 4:1.

Świątek si è messa al lavoro, servendo sempre di più il corpo della sua avversaria, causandole problemi a recuperare bene. Inoltre, ha aumentato il ritmo e lo ha rotto lei stessa nel settimo gioco. Stava perdendo solo 3:4, poi ha pareggiato.

– Spingi e corri, spingi e corri – ha suggerito l'allenatore dello Świątek, Tomas Viktorovski.

La sua studentessa ha seguito il suo consiglio, anche se ha dovuto lavorare duro per vincere la nona partita, poiché è riuscita a rompere la barriera dell'ambizioso danese solo per la quarta volta. Tuttavia la cosa ha funzionato e la leader della classifica mondiale ha avuto la possibilità di chiudere il girone a suo favore. Ci sono riuscito al primo tentativo. 6:4 di Świątek. READ I giudici hanno riguadagnato la piattaforma Kubica. strane circostanze. Fantastica prima apparizione del palo

Kris Wozniacki

Va però sottolineato che dall'inizio della partita Wozniacki ha accusato un infortunio alla caviglia e un problema al dito. La pausa medica ha aiutato solo per un po’.

Świątek ha rotto subito e si è portato in vantaggio per 1-0 nel secondo set. Ad un certo punto, Wozniacki ha dichiarato di non essere in grado di continuare la partita.

Risultati quarti di finale del torneo di Indian Wells