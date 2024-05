Media: Il Lech Poznań ha raggiunto un accordo con il nuovo allenatore. Sostituirà Marius Romak

Getty Images/Jan Christensen/Nella foto: Nils Frederiksen



Tommaso Galinsky

08 gennaio 2024, 12:11





Il Lech Poznań presenterà un nuovo allenatore la prossima settimana. Secondo le informazioni ricevute da Tomasz Włodarczyk di matchyki.pl, “Kolejorz” ha scelto il danese Nils Frederiksen, disoccupato dal novembre 2022.

La stagione 2023/24 del Lech Poznań è un’enorme delusione. Dopo il tour autunnale, John van den Brom ha perso il lavoro nei “Kolejorz” ed è stato sostituito da Marius Romac, ma è difficile dire che sia diventato uno dei preferiti dai fan.

La squadra è in una forma terribile. È vero che attualmente è al terzo posto nella classifica del PKO Ekstraklasa e con tre turni rimasti nella stagione è a quattro punti dalla leader Jagiellonia Białystok, ma questo è solo dovuto al fatto che anche i concorrenti non ottengono punti. .

A Poznań si dice da tempo che le autorità del club stanno cercando un nuovo allenatore. Il futuro di Romak è certo, come hanno riferito per primi Dawid Dobrasz (Micziki) e Szymon Janczyk (Wilko).

Martedì abbiamo scritto che un allenatore apparso sul radar del Lech è Pascal Janssen. È olandese e possiede anche la cittadinanza britannica. Negli ultimi anni ha allenato l’AZ Alkmaar (—–>Altro).

Abbiamo sottolineato che le possibilità di implementazione non sono grandi, perché Janssen ha molte richieste e offerte dai migliori campionati polacchi. Tra gli altri, da club olandesi, ma anche da… Russia. È stato menzionato come candidato per allenare lo Spartak Mosca.

Mercoledì Tomas Wlodarczyk di matchyki.pl ha presentato un candidato diverso. Questo è il danese Niels Frederiksen, il cui ultimo posto di lavoro era a Brøndby. Ha lasciato il club nel novembre 2022 e da allora non ha più avuto un club.

La suddetta fonte afferma che la questione è stata risolta. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e la prossima settimana il Lech presenterà ufficialmente Frederiksen come nuovo allenatore.

Prima di lavorare al Brøndby (con quel club ha vinto il campionato nella stagione 2020/21), il 53enne è stato allenatore delle nazionali giovanili danesi, dopo aver allenato Esbjerg FB e Lyngby BK.

