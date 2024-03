Giornata internazionale del Pi greco. Come celebriamo la Giornata della Matematica? – Raddrizzare

La Giornata Mondiale del Pi greco è una festività unica che dimostra che il numero Pi affascina l'umanità da secoli. Determina il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, che è un rapporto costante indipendentemente dalla sua dimensione. Questa straordinaria proprietà fu scoperta da Archimede di Siracusa, motivo per cui a volte viene chiamata costante di Archimede.

Cos'è il pi greco?

Il numero Pi è anche chiamato costante di Ludolfino o di Archimede. È espresso come il rapporto tra la lunghezza di un cerchio (la sua circonferenza) e la lunghezza del suo diametro. Il numero Pi è rappresentato dal simbolo π, ma vale la pena sapere che, sebbene sia stato scoperto da Archimede, i Greci non usavano π. Pi è utilizzato in molti modi, tra cui: in geometria, nelle formule per l'area di un cerchio e il volume di una sfera o nell'analisi matematica.

Giornata internazionale del Pi greco

Il 14 marzo è la Giornata mondiale del Pi greco. La data non è stata scelta a caso: negli Stati Uniti si scrive “3.14”, che corrisponde al numero Pi, che è esattamente 3.141592. In occasione della Giornata Mondiale del Pi greco, le università di tutto il mondo organizzano conferenze, workshop e porte aperte per incoraggiare i giovani a esplorare la scienza.

Giornata mondiale della matematica

Il 14 marzo si celebra anche la Giornata Internazionale della Matematica. Giochi di logica e scenette si svolgono nelle scuole secondarie ed elementari, per sostenere il pensiero di causa ed effetto e dimostrare che la matematica può essere un buon intrattenimento. Anche i bambini in età prescolare festeggiano quando imparano i numeri in questo giorno, facendo semplici calcoli aritmetici e partecipando a giochi adatti all'età.

Le migliori università per la matematica

In Polonia la matematica può essere studiata in tutte le province. Secondo il sito gov.pl, nel 2022, alla Regina delle Scienze hanno studiato 5.600 persone, la maggior parte delle quali donne. Le migliori università che istruiscono i matematici sono l'Università di Varsavia, l'Università della Tecnologia di Varsavia e l'Università della Scienza e della Tecnologia AGH. Stanislaw Staszic a Cracovia.



