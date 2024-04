Tendenze contemporanee nel turismo… | Conferenza scientifica – Aprile – 2024 – Tutte le notizie – Scienza all'UMCS

Il 17 maggio, presso la Facoltà di Scienze della Terra e Gestione del Territorio dell'UMCS, e in contemporanea online, si terrà la terza edizione del Convegno Scientifico Nazionale dei Dottorandi “Tendenze contemporanee nel turismo – Opportunità, prospettive e minacce”.

L'organizzatore della conferenza scientifica è Circolo Scientifico Studentesco per il Turismo e il Tempo Libero “Globtroter” UMCS. La conferenza si terrà il 17 maggio 2024 Formula ibrida. Stabile in WNoZiGP UMCS e online utilizzando la piattaforma MS Teams. L'inizio del convegno è previsto alle ore 10.00.

L'ambito tematico della conferenza copre una vasta gamma di argomenti relativi alle attuali questioni turistiche a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Gli organizzatori invitano in particolare studenti e dottorandi provenienti dai settori del turismo e del tempo libero, della geografia, dell'economia, della sociologia, del management e rappresentanti di altre discipline rilevanti che desiderano presentare i loro risultati o questioni di ricerca attuali.

Gli organizzatori vi invitano a registrarvi per questo evento Fino al 30 aprile Inviando un messaggio a Globtroter@mail.umcs.pl.

La partecipazione è aperta ai relatori e a chiunque sia interessato Spedizione gratuita.

Le ricerche presentate potranno essere pubblicate gratuitamente sulla rivista ANNALES UMCS, Sezione B (40 punti) dopo aver soddisfatto gli standard editoriali e di revisione della rivista.

L'evento è stato coperto Patrocinio onorario Scritto dal Rettore dell'Università Maria Curie Sklodowska di Lublino, Prof. medico. hab. Radosław Dobrowolski, Preside della Facoltà di Scienze della Terra e Gestione del Territorio UMCS, il Dott. UMCS e direttrice dell'Organizzazione regionale del turismo di Lublino, Dorota Laczewska.

Comitato Onorario:

Professore Ph.D. Radoslaw Dobrowolski, Preside dell'UMCS

Professore Ph.D. Dorota Kołodyńska, Vicerettore dell'UMCS per gli studenti e la qualità educativa

Dott.ssa Jolanta Rodzos, A. UMCS, Preside del College of Earth Sciences and Spatial Management

Professore Ph.D. Wojciech Zglobicki, vicepreside per gli affari studenteschi, Facoltà di scienze della terra e gestione del territorio

Dottorato di ricerca Wojciech Janicki, prof. UMCS, Direttore dell'Istituto di Geografia ed Economia Sociale

Gestione spaziale

Dottorato di ricerca Michal Łuszczuk, professore. UMCS, Vicedirettore dell'Istituto di Scienze Sociali e Geografiche

Gestione economica e spaziale

Dottorato di ricerca Slavomir Terbiovski, professore. UMCS, Direttore dell'Istituto di Scienze della Terra e dell'Ambiente

Professore Ph.D. Irina Bedek, vicedirettore dell'Istituto di scienze della terra e dell'ambiente

Dottorato di ricerca Monika Wesolowska, professoressa. UMCS, Redattore Capo degli Annales UMCS, Sezione B

Dottorato di ricerca Teresa Brzezinska Wojcik, prof. UMCS, Presidente del Dipartimento di Geografia Regionale i

turismo

Dottorato di ricerca Anna Dlozewska, prof. UMCS, Dipartimento di Geografia Sociale ed Economica

Dottorato di ricerca Ewa Skowronek, professoressa. UMCS, Dipartimento di Geografia Regionale e Turismo

Dorota Laczewska, MA, Direttrice dell'Ufficio del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione regionale del turismo a Lublino

comitato scientifico:

Dottor Grzegorz Iwanicki

Dott.ssa Renata Krokoska

Dott.ssa Joanna Szczesna

Dott. Krzysztof Szbara

Comitato organizzativo:

Kenja Salata – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Jagoda Kasprzak – Vicepresidente

Iga Stelmasiak – Segretario

Jean Baran

Radoslav Lenart

Radoslav Bozetic

Natalia Rusik

Ursula Siwicka

Dr. Grzegorz Iwanicki – Supervisore del Dipartimento

È possibile trovare informazioni dettagliate Nel messaggio qui sotto.



Fonte: Facoltà di Scienze della Terra e Gestione del Territorio, Università Maria Curie Sklodowska