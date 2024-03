Antenato. Un anziano picchia un bambino davanti a una chiesa. È stato chiamato l'elicottero della LPR

Un uomo di 79 anni ha investito un ragazzo mentre usciva dal parcheggio della chiesa di Prasodko, in Pomerania, dopo la messa. L'elicottero della LPR è arrivato sul posto e ha trasportato in aereo il bambino di 10 anni in ospedale. Nell'incidente l'anziano ha danneggiato anche diversi veicoli. La polizia ha detto cosa ha causato l'incidente.