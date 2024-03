Hanno bisogno di 5 PLN per allevare un cavallo. “Affari di una vita”

Grazie alla registrazione dell'attrice Hanna Turnau, al Krupowki di Jakoban e soprattutto al suo “organo” unico, si è parlato di tutta la Polonia. Parla di un uomo che guadagna soldi ogni giorno posando per le foto vestito da orso. Ha chiesto all'attrice, che stava registrando un video per i suoi fan di questa iconica processione a Jakobne, di pagare per mantenere il suocero. Ora, abbiamo un altro – e ancora più strano – esempio di ciò con cui agli occidentali piace fare soldi.

L'esempio sopra menzionato di un uomo in costume da orso è capitato all'attrice Hannah Tarna, la cui registrazione è diventata rapidamente famosa. In pochi giorni, più di 6,8 milioni di persone hanno visualizzato il post. all'indirizzo Un uomo avido ha chiesto 50 PLN per far apparire il suo volto in un post privato. Da un lato dell'evento, un vero orso grizzly è stato sacrificato spontaneamente nella famosa processione giacobina, che perpetua una tradizione di oltre cento anni. Marek Zawatski, che da più di dieci anni sfila per Krupówki vestito da orso e ha un permesso ufficiale, è evitato dai turisti che non vogliono essere molestati.

Non solo un avido orso artificiale di Grubovki. La gente delle colline ha modi unici di guadagnare denaro

Un esempio di “orso finto”. Ha chiesto soldi e ha sottolineato che le regioni di Bodale nascondono altri modi, a volte bizzarri, per fare soldi.. L'ultima di queste idee è descritta dal sito O2.pl. Nel gruppo Datra Lovers su Facebook, uno degli utenti ha pubblicato una foto con un biglietto scritto a mano. Ha una piccola iscrizione: “Cavallo da compagnia. PLN 5.” L'autore della foto non ha rivelato dove ha scattato la foto, ma ha scritto solo: “Jakobane. Buona notte”. La foto è diventata rapidamente oggetto di commenti da parte degli utenti di Internet, che senza dubbio si sono chiesti cosa ne pensassero di un servizio del genere. “Chissà se hanno calcolato quante battute sono comprese in questo prezzo”, “Offerta di una vita”, “Avrebbero potuto scrivere in un minuto o un'ora”, “Voglio la fattura”, “Voglio fare il mio persona” – le persone si sono lamentate nei commenti. Alcuni hanno sottolineato che la foto potrebbe provenire dagli archivi (di prima della pandemia), tuttavia ciò non ha cambiato l'atteggiamento degli utenti di Internet riguardo all'ingegnosità di fare soldi mostrata dagli Highlanders.