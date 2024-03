Vladislav Kosiniak-Kamyš, vice primo ministro e capo del ministero della Difesa nazionale, sulla sicurezza di Russia, NATO, Svezia e Alleanza

Ha detto che ci sono diversi scenari che “devono essere presi in considerazione”. -Sarei un irresponsabile se dicessi che tutto va bene e meraviglioso, non ci sono minacce e vivremo nella pace eterna. Sfortunatamente, devi sempre essere preparato allo scenario peggiore e più difficile. Ha detto che se i politici non si aspettassero questo, non sarebbero degni di assumersi (i loro compiti – ndr) -. Ha ammesso che lo “scenario peggiore” sarebbe un attacco ai paesi della NATO.

– Si tratta di una responsabilità condivisa e sono molto felice che la Svezia sia presente. Questa settimana, lunedì, ho visto il ministro della Difesa svedese, ed era a Gdynia. Abbiamo parlato e firmato un contratto per lanciagranate di fabbricazione svedese per l'esercito polacco del valore di 6,5 miliardi di PLN. Quindi (questo – ndr) un altro grosso contratto e un'ottima collaborazione – ha continuato il capo del Ministero della Difesa Nazionale. – Ciò che è importante è che l'ala settentrionale dell'Europa si sta rafforzando. Ha sottolineato che abbiamo sempre buone relazioni militari con la Svezia.

Kociniak-Kamysh ha sottolineato anche la controversia che circonda il Collegium Humanum University, il cui presidente è accusato dalla Procura di gestire un gruppo criminale organizzato. Ciò include, tra le altre cose, “acquistare” titoli di studio da questa università. Onté ha scritto giovedì che “decine di soldati, compresi generali e colonnelli che ricoprono posizioni di comando”, hanno conseguito la laurea in questa università. – Ho chiesto chiarimenti scritti a tutte le persone che hanno ricevuto tale certificato da questa università – ha detto il capo del Ministero della Difesa Nazionale a “Krupka nad i”. Secondo lui “tutti coloro che sono stati truffati in questa università hanno il diritto di sentire un’ingiustizia”. – Se questo certificato è stato ottenuto in qualsiasi modo umiliante o illegale ci saranno delle conseguenze. Ma se è andato (all'università – ndr) in buona fede, ha voluto migliorare le sue qualifiche, ed è stato ingannato, ingannato e sfruttato, è difficile per me trarre delle conseguenze – ha detto Kosiniak-Kamish.