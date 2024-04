Di solito stanca il cervello e gli aggiunge anni. La maggior parte di noi lo fa per ore

Il testo contiene link pubblicitari del nostro partner.



Secondo le scoperte dei ricercatori, il cervello umano, che non è evolutivamente adattato allo strumento di messaggistica istantanea, reagisce in modo particolare durante le conversazioni tramite esso.

Sicuramente “preferisce” le conversazioni faccia a faccia, perché trasmette gli impulsi nervosi molto più velocemente

L’uso eccessivo della messaggistica istantanea può avere conseguenze di vasta portata, inclusa la riduzione del volume della materia grigia nel cervello

Il cervello “preferisce” le interazioni faccia a faccia



Un miliardo di persone in tutto il mondo utilizza già la messaggistica istantanea. WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger: questi sono solo alcuni di essi. Ma il nostro cervello è evolutivamente pronto per questo? Una recente ricerca condotta presso l’Università di Yale suggerisce che questo non è necessariamente così.

Un team di scienziati guidato dal Prof. Joy Hirsch ha osservato l'attività cerebrale durante la messaggistica istantanea e le conversazioni faccia a faccia. I loro risultati sono stati sorprendenti: gli impulsi nel cervello durante una conversazione online venivano trasmessi molto più deboli, il che ha influenzato notevolmente il suo lavoro.

Il professor Hirsch ha osservato che le aree del cervello responsabili delle interazioni sociali erano notevolmente meno attive durante le chiamate Zoom. Secondo gli scienziati, il nostro cervello è sintonizzato per analizzare piccoli cambiamenti nelle espressioni facciali che possono essere facilmente notati durante le conversazioni faccia a faccia. Nel caso della comunicazione online questi incentivi sono molto più deboli.

ma questo non è tutto. Altre ricerche condotte presso l'Università di Montreal suggeriscono che la comunicazione online potrebbe avere un impatto negativo sullo sviluppo dei bambini. Lo studio ha dimostrato che la comunicazione elettronica interrompe la tipica sincronizzazione tra il cervello della madre e quello del bambino, il che può portare a disturbi nello sviluppo delle competenze sociali nei bambini.

Inoltre, gli scienziati del Chinese Teaching Hospital di Chengdu hanno notato che l’uso eccessivo della messaggistica istantanea può portare ad una diminuzione del volume della materia grigia nell’area del cervello responsabile della regolazione del comportamento e dello sviluppo della dipendenza.



Una scoperta straordinaria da parte degli scienziati. La dimensione del cervello dipende dal decennio di nascita

La conclusione è che, sebbene la messaggistica istantanea sia molto popolare e sembri essere parte integrante della nostra vita, il nostro cervello potrebbe non essere completamente adattato ad essa. Abbiamo bisogno di connessioni reali e faccia a faccia con gli altri, non solo per la nostra salute emotiva, ma anche per il corretto funzionamento del nostro cervello.

