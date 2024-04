Pessima puntata di “Ballando con le stelle”. Tempesta tra i telespettatori. “Vergogna!”

Gli spettatori di “Ballando con le stelle” hanno subito notato che il cantante che ha aperto e chiuso l'episodio finale dello show – Tim Kamrad – probabilmente ha cantato dalla… riproduzione. “La persona che cantava non conosceva le sue parole. Vergogna!” – hanno scritto i fan. Gli utenti di Internet hanno notato che il movimento delle labbra non corrispondeva alla musica e al testo della canzone, e il cantante sembrava perso, oltre a dimenticare il testo della canzone e talvolta non muoveva le labbra. Questo era solo il Inizio delle polemiche in questa puntata del popolare programma.

Continua l'articolo sotto il video



Episodio controverso di 'Ballando con le Stelle'

Dopo l'esibizione di Tim Kamrad, accolta con dure critiche da parte del pubblico, Dagmara Kamirska e Marcin Hackel sono scesi in pista. Purtroppo la “Regina della vita” è stata ancora una volta giudicata troppo severamente dalla giuria.

– Iona Pavlović ha commentato la prestazione di Kaźmierska.

A Konan Kamerski la cosa non è piaciuta, quindi ha preso d'assalto la pista da ballo, ha preso il microfono dalle mani di Krzysztof Ibis e si è rivolto al giurato.

– disse il figlio della “Regina della vita”.

L'ultima cosa che ha fatto traboccare il vaso tra i telespettatori di “Ballando con le Stelle” è stata la sentenza di fine puntata. Hanno salutato il programma Aleksandar Mackiewicz e Izabela SkierskaE Dagmara Kamerska, che ha segnato solo 19 punti. Ho spostato.

“Che razza di regola è questa? È uno scherzo. Questa coppia dovrebbe essere in finale” – hanno scritto gli spettatori.

Momedia/MW Media Aleksandar Mackiewicz, Izabella Skiierska, Dagmara Kamerska, Marcin Hackel



Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine. Su Plejada.pl ogni giorno scriviamo degli eventi più importanti del mondo dello spettacolo. Rimani informato! Lui segue Thuraya in Google News. Venite a trovarci anche a Facebook, Instagram, Youtube E Il mio Tik Tok.

Vorresti condividere notizie interessanti o suggerire un argomento? Contattaci scrivendo una email a: plejada@redakcjaonet.pl.