È prevista la demolizione di 450 case nelle aree in cui in Sicilia e Calabria si stanno costruendo i cantieri per un ponte sullo Stretto di Messina, hanno annunciato le autorità locali italiane mentre inizia il processo di acquisizione delle aree. L'inizio della costruzione del ponte è previsto per quest'anno.

Il ponte, progettato da anni, è lungo 3,6 chilometri. Collegherà i comuni di Villa San Giovanni in Calabria e Messina in Sicilia. Il costo totale dell’investimento è stimato a 11 miliardi di euro. Il governo di Georgia Meloni ha accettato di iniziare i lavori nel marzo dello scorso anno. In Italia sono molti gli oppositori a questo investimento e la sua realizzazione è stata rinviata più volte.

450 case da demolire

I media hanno riferito che la società che costruisce il ponte ha accelerato i passi per avviare i lavori. La prima fase è la preparazione dei cantieri, che prevede la demolizione di 3,7 milioni di metri quadrati di abitazioni: 300 edifici residenziali in Sicilia e 150 in Calabria.Come annunciato, dall'8 aprile, le persone che vivono nelle aree soggette al consumo di suolo Alla procedura verranno concessi 60 giorni per leggere i documenti e presentare le proprie opinioni. La comunicazione di informazioni sull'inizio di questa fase di realizzazione del progetto ha suscitato le proteste dei residenti preoccupati del gruppo “Rete 'No al ponte'”. Hanno dichiarato guerra: “Concorderemo le misure da adottare, che saranno sicuramente misure legali per proteggere la zona e consentire alle persone di rimanere nelle loro case”. – Da qui non vado da nessuna parte – è stata citata dalla stampa Mariolina di Francesco, residente a Messina. Ha aggiunto: – Se dovessi rinunciare alla mia casa per un ospedale oncologico, lo farei. Ma non per qualcosa di superfluo. READ Il viceministro degli Esteri russo: Il primo colloquio con gli Stati Uniti a Ginevra è stato complicato ma vero

Il più grande investimento degli ultimi decenni in Italia

Il ponte sospeso, che sarà alto circa 60 metri, sarà il più grande investimento degli ultimi decenni in Italia. Nel 2009 sono iniziati i lavori preliminari a Villa San Giovanni in Calabria, deviando la linea ferroviaria per accogliere una delle torri del futuro ponte. Nei primi anni furono spesi 600 milioni di euro. È progettato per resistere a venti fino a 200 chilometri orari e a un terremoto di magnitudo 7 della scala Richter. Nel 2023 Nello Musumesi, allora ministro responsabile per le Regioni del Sud e la Politica marittima, commentò che il ponte non era una “critica”. Ma «la prosecuzione del corridoio dal Nord Europa a Palermo necessita di una soluzione.

Il completamento della costruzione del ponte che collega la terraferma alla Sicilia è previsto nel 2030.