Capcom, avresti potuto darci Dino Crisis

I primi secondi del primo trailer di Exoprimal davano una timida speranza che Dino Crisis tornasse. Questo franchise è stato avviato nel 1999 da Shinji Mikami, che voleva provare qualcosa oltre Resident Evil. L'orrore di sopravvivere con i predatori preistorici ha fornito fondali 3D e la telecamera non era fissata su un punto fisso mentre attraversavamo luoghi statici. Purtroppo presto le cose andarono diversamente. Exoprimal non ha alcun collegamento con la crisi dei Dino. Il personaggio dai capelli rossi del gioco, ammirato nei primi materiali del 2022, ha causato una tempesta tra i giocatori.

In molti chiedono all'azienda giapponese Capcom di tornare sul marchio Dino Crisis. Il suo creatore, Mikami, sarebbe felice di rifare lui stesso la serie, ma come sostiene giustamente, non ne possiede i diritti. A questo punto è difficile dire se l'editore tirerà fuori la serie dal cassetto oppure no. Exoprimal risulta essere (apparentemente) più vicino ad un altro brand, anch'esso appartenente ad un prodotto Resident Evil o Mega-Man. Stiamo parlando di Lost Planet, una serie di popolari giochi d'azione. Il primo capitolo ha debuttato nel 2006 su Xbox 360.

Divenne presto chiaro che Exoprimal non aveva nulla a che fare con Dino Crisis e nemmeno con Lost Planet. L’ascesa dell’intelligenza artificiale, delle macchine e dei dinosauri robotici ha causato reazioni piuttosto contrastanti. Infine, l'azienda ha aggiunto che sarà un gioco con un modello di servizio. Sì, anche Capcom ha capitalizzato questa famigerata tendenza. Non la prima volta, comunque. Sorprendentemente, la versione di prova era accettabile. È come se i creatori volessero riportare in auge gli sparatutto cooperativi. È un peccato che la versione “completa” del gioco sia stata una delusione. Le recensioni hanno notato all'unanimità una campagna con una storia debole e un gameplay ripetitivo.

Crisi di Dino?

Exoprimal non è una schifezza. Il gioco è spesso paragonato a Earth Defense Force. Il problema con il gioco Capcom risiede nel contenuto e nel design della mappa. L'installazione non è il problema principale qui. I giapponesi hanno già sperimentato i dinosauri cibernetici in Dino Crisis 3, il famigerato capitolo della serie. È stato rilasciato solo su console Xbox Classic. Non ha avuto molto successo, anche se si dice che non abbia raggiunto il numero adeguato di giocatori. Penso che la scelta del concept sia stata deludente. I dinosauri funzionano meglio nell'ambiente naturale, cioè nella giungla preistorica.

Sebbene Capcom abbia fatto grandi cose, commette anche degli errori come editore. Nel caso di Exoprimal si tratta di fraintendere le esigenze dei giocatori. La maggior parte degli elettori dell'azienda sono persone appassionate di giocatori single-player o fan dei giochi di combattimento o di Monster Hunter. È strano che con una base di clienti così ampia e fedele, l'azienda stia rilasciando uno sparatutto online mediocre. È come se l’amministrazione non avesse imparato dai propri errori. È già stato provato con Resident Evil: Operation Raccoon City, lo spin-off RE: Verse, o lo sfortunato Umbrella Corps. Nessuno di questi prodotti ha ottenuto un successo anche solo residuo. Exoprimal non farà eccezione qui.

Ritorno alla normalità

Capcom dovrebbe concentrarsi su ciò che l'azienda sa fare meglio: creare nuovi giochi per un pubblico di una sola persona e offrire remake più interessanti. L'editore si sta attualmente concentrando sull'aggiornamento del motore RE o del motore REX. La crisi dei dinosauri ritornerà solo a un certo punto, prima o poi. Gli autori presto esauriranno le opzioni per ulteriori aggiornamenti, quindi Dino Crisis potrebbe ancora essere utile a qualcosa. Un remake della prima parte, con un'enfasi sulla forte sopravvivenza, non ci tenterà due volte. Invece di Exoprimal, l'editore avrebbe potuto rilasciare una nuova versione di Lost Planet, con server attivi, e avrebbe guadagnato più giocatori di quelli che Exoprimal ha attualmente. Lascia che questa sia l'ultima esperienza del genere.

Quest'anno la risposta dell'editore sarà se il progetto Exoprimal sarà abbastanza redditizio per continuare il suo sviluppo. Sono previste diverse stagioni, anche se ho l'impressione che l'interesse maggiore venga dai giocatori giapponesi. Tuttavia, speriamo segretamente che un giorno saremo accolti dall'annuncio del ritorno di Regina, l'eroina di Dino Crysis. Ho una passione smisurata per la serie, e se c'è stato qualcuno che mi ha fatto paura dei dinosauri, quello è stato Shinji Mikami. Vorrei che qualcuno in azienda lo facesse di nuovo.