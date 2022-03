Circa 4 milioni di PLN per una carta pokemon. Hanno pagato così tanto per Pikachu

Non sembra chiaro perché la carta rappresenta un Pokemon elettrico del tipo noto come Pikachu. Sullo sfondo si vede anche il Charmander, oltre a un bell’effetto 3D. Ma la verità è che è una carta molto rara.

Fotografo di Pikachu Hollow È una delle rare carte di cui ne sono state prodotte solo 39. Come se non bastasse, sono stati distribuiti solo nei concorsi che ho organizzato Rivista del coro Cosa che è accaduta nel 1997 e nel 1998. Naturalmente, nessuno sa quante di queste carte siano sopravvissute, quindi il loro numero potrebbe essere molto inferiore alle 39 menzionate.

Ci sono sicuramente alcune cose a cui vale la pena prestare attenzione. In primo luogo, si è tenuta un’asta negli Stati Uniti in cui l’acquirente era disposto a pagare $ 900.000 (quasi 4 milioni di PLN) per una rara carta Pikachu Hollow Illustrator. In secondo luogo, vale la pena ricordare che a volte tali aste possono essere sleali ed è bene mantenere un certo scetticismo.