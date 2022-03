La guerra della Russia con l’Ucraina. Volodymyr Zelensky: La capitale è costantemente minacciata

– Abbiamo ricevuto alcuni segnali. Quando la nostra delegazione tornerà a Kiev, analizzeremo ciò che abbiamo sentitoHa sottolineato che in seguito decideremo come affrontare il secondo ciclo di colloqui Volodymyr Zelensky In un video pubblicato lunedì sera.







lo ha sottolineato I negoziati di lunedì con la delegazione russa hanno visto bombardamenti di città ucraine. La Russia sta cercando di esercitare pressioni in modo semplice. Non perda tempo su questo, non accettiamo una tattica del genere – ha affermato il presidente ucraino.

– Per il nemico, Kiev è un obiettivo importante. Pertanto, la capitale è costantemente minacciata. Vogliono distruggere la centrale elettrica e rendere la nostra città priva di luce. Non abbiamo permesso loro di violare la difesa della capitale. Ci stanno mandando vandali. Continuo. centinaia. Li neutralizzeremo tutti – ha confermato Zelenskiy nel video.

Copertura in diretta degli eventi in Ucraina

Il politico ha anche invitato i leader mondiali a esercitare maggiore influenza sulla Russia. – L’accesso a tutti i porti, canali e aeroporti del mondo deve essere chiuso a un tale paese Zelensky ha annunciato in un video discorso. Non ha specificato come e chi dovrebbe far rispettare il divieto.

Come ha aggiunto, Negli ultimi cinque giorni, la Russia ha effettuato 56 attacchi missilistici e lanciato 113 missili da crociera contro l’Ucraina. Zelensky ha sottolineato che un paese che commette un crimine contro i suoi cittadini non dovrebbe essere membro del Consiglio di sicurezza dell’ONU.