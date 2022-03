La FIS promuove Raw Air con giubilanti maglioni dalla Russia. Abbiamo un commento dall’organizzatore del torneo

FIFA FIFA E la UEFA ha già deciso di sospendere le nazionali russe. Tuttavia, l’International Skating Union non è ancora in grado di decidere su questo passo. E questo nonostante i numerosi appelli dei sindacati nazionali.

Associazione polacca di sciChi organizzerà i Mondiali Junior questa settimana a Zakopane, non vuole partecipare russi. Da diversi giorni parla con la World Alert Federation su questo argomento, fissato lunedì lucidatura Ministro gli sport Camille Bortnikzuk, Che ha riportato in un’intervista al portale sport.onet.plChe la Polonia non organizzerà la gara di salto con gli sci e la combinata nordica all’inizio dei Mondiali Juniores di Zakopane, se vi parteciperanno atleti russi.

I norvegesi stanno anche premendo affinché i cittadini di Vladimir Putin siano esclusi dalle imminenti gare di salto con gli sci, sci di fondo e miste di Coppa del Mondo di Raw Air. La situazione è che i giocatori ucraini sono rimasti a casa per difendere il proprio Paese, e chi li attacca si sfiderà tranquillamente in Norvegia. Lascia FIS Non è deprimente che lo sport non sia politica, ha scritto sui social media Halvor Aigner Granrod, vincitore della Coppa del Mondo di salto ostacoli di domenica.

Finora non c’è un annuncio ufficiale da parte della FIS, ma non vedremo nessun russo in Norvegia. – aria cruda senza Russia. Consegnato dal personale locale – riportato da Jakub Balciersky di Sport.pl. Lunedì sera, l’International Skating Union ha pubblicato un sito web per promuovere la prossima edizione di RAW AIR sul suo account Twitter ufficiale. Pronti per la prossima uscita di Raw Air? – Richiesta nella pubblicazione.

Non ci sarebbe nulla di sorprendente nel video promozionale se non fosse per questo Equipaggio di lavoro Con maglioni russi. I fan sono rimasti indignati dalla provocazione degli attivisti. “Non hanno davvero vergogna”, “che fondo”, “devono scherzare sul fatto che hanno letteralmente mostrato due presentazioni di squadra, una delle quali è la Russia con Klimov davanti” – questi sono solo alcuni dei commenti apparsi dopo la post clip.

Cosa dicono gli organizzatori della grande idea promozionale della FIS? “Non ha niente a che fare con me, ma non dovrebbe essere così per me.” Dobbiamo tutti unirci a sostegno dei nostri amici ucraini nella loro lotta contro la macchina da guerra russa – commenta Sport.pl Clas Brede Braathen, manager dei giocatori di sci norvegesi.

Il Raw Air di quest’anno decollerà il 2 marzo e finirà quattro giorni dopo. La competizione si svolgerà solo sui trampolini di salto con gli sci a Lillehammer e Oslo, perché Trondheim sta subendo un’importante ricostruzione degli impianti in connessione con i Campionati del mondo del 2025 e i Campionati mondiali di pattinaggio di figura si terranno a Vikersund.