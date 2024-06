Non c’era bisogno di Natalia. Gli “angeli” sono i migliori, Sant’Ercetic ha respinto l’attacco

L’assenza di Natalia Kaczmarek nella semifinale della staffetta 4 x 400 m non è stata una sorpresa, dato che il nostro staff aveva già annunciato che la nuova campionessa europea non parteciperà alla finale fino a mercoledì. Ha bisogno di riposarsi dopo la splendida prestazione di lunedì sera, ma l’olandese ha fatto lo stesso e non si è qualificato per le semifinali. Licky Claver IO Femke Paul. Il primo ieri ha vinto il bronzo nei 400 metri, il secondo stasera probabilmente diventerà campione europeo di ostacoli.

Nella seconda serie mancava la squadra irlandese Rashidat Adeleke.

Ottima prestazione di Kinga Gacka e suo record personale sui blocchi. Le donne polacche si trovano subito in una posizione privilegiata

Nonostante ciò era ancora possibile scommettere sul progresso delle donne polacche. Kenja Jaka ha già impressionato questa stagione con le sue corse impressionanti e potrebbe presto diventare una nuova forza su questa distanza. Nel primo incontro ha corso brillantemente, senza complicazioni, e il tempo di 51,81 secondi ha sicuramente soddisfatto le aspettative dell’allenatore. Alexander Matusinski. Anche se i norvegesi sono stati un po’ più veloci in questa parte, questo è tutto Marica Popovic-Drapala Sono salito sul cordolo davanti alla mandria e ho dominato la gara.

Ma questa volta il veterano della squadra polacca sembrava aver finalmente esaurito le forze e i polacchi sono scesi al terzo posto. Ma non per molto, più precisamente: per una portata. Iga Baumgart Witan All’inizio è salita di una posizione e anche nell’ultimo turno consecutivo non ha dato scampo alla tedesca Adoro Bohlmann.

IO Justina Šveta-Ersetic Ho iniziato l’ultimo tempo con un grande vantaggio. Di solito, in tali situazioni, la nostra campionessa olimpica incoraggiava un po’ le sue rivali, le lasciava avvicinare e, 100-150 metri prima del traguardo, iniziava il suo magico arrivo. READ Warta tornerà a Poznań? Deve raggiungere un accordo con il Lech. Sappiamo quali sono le condizioni

In un momento di terrore i tedeschi attaccarono Justina Šveta-Ersetic. Si trattava di qualcos’altro

Questa volta avrebbe dovuto essere simile, anche se avrebbe potuto finire tragicamente. In uscita dall’ultima curva, il tedesco ha tentato di sorpassare il palo all’esterno Eileen DemisJustina alzò la mano e colpì il suo avversario con la mazza. Avrebbe potuto lasciarlo cadere a terra, quella sarebbe stata la fine dei suoi sogni. Tuttavia, è stata in grado di mantenerlo e in seguito è stata promossa.

La Polonia si è classificata al primo posto con il tempo di 3:25.59, e dietro di noi era già in lotta per le restanti due posizioni che ci avrebbero permesso di avanzare. Contenti i tedeschi (3:25.90) ​​e gli olandesi (3:25.99) e un tiro disperato non ha aiutato i norvegesi Amalie Ewell E un record nazionale. Erano a sei centesimi di punto dal terzo posto, e poi… Femke Paul e Leke Claver sarebbero state lasciate fuori.

Justina Cveta-Ercetic è fiduciosa. Dietro di lui c’è una lotta per la vita. Le olandesi hanno salvato miracolosamente la loro prestazione in finale/Adam Warzawa/PAP

La seconda gara è stata più veloce e sono avanzate le prime cinque staffette: Irlanda, Belgio, Francia, Spagna e Italia.

– Tutto sta andando per il verso giusto, ognuno di noi ha svolto perfettamente il proprio lavoro. Abbiamo ancora molta energia per correre domani. E fate spazio a Natalka, che alla fine ci porterà in un’ottima posizione – ha detto a TVP Sport Justina Šveta-Ersetic.

