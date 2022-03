Guerra diretta in Ucraina 28.02. Kiev, Kharkiv e altre città non si sono arrese. Ultime informazioni e notizie attuali

La Russia continua la sua offensiva per circondare Kiev. Tuttavia, il capitale è effettivamente protetto. Lunedì mattina sono iniziati i colloqui tra Ucraina e Russia. Allo stesso tempo, i russi hanno lanciato un massiccio attacco di bombardamenti su Kharkiv, uccidendo dozzine. A RadioZET.pl forniamo una copertura in diretta dell’ultima guerra in Ucraina, foto e video degli attacchi.

Guerra in Ucraina – Notizie in diretta, foto e video

Vladimir Putin In un discorso andato in onda alla televisione russa, ha detto: “Le repubbliche del Donbass hanno chiesto aiuto”, le cosiddette repubbliche popolari fondate dai separatisti nell’Ucraina orientale. – Quindi, ho deciso di lanciare un’operazione militare speciale. Il suo scopo è proteggere le persone che da otto anni sono vittime della persecuzione e del genocidio del regime di Kiev. A tal fine, ha dichiarato che lavoreremo per la militarizzazione e la distruzione dell’Ucraina.

Guerra in Ucraina – telecamere in diretta. Ultime notizie e video. Qual è la perdita della Russia in Ucraina?

Ha invitato l’esercito ucraino a deporre le armi – come ha detto – per non eseguire “ordini criminali”. In seguito ha aggiunto: “Tutta la responsabilità per il possibile spargimento di sangue ricade interamente sulla coscienza del regime al potere in Ucraina”. Funzionari ucraini hanno definito Putin un “neo-nazista” che ha preso il potere agendo come una “giunta” contro la nazione.

Rivolgendosi al popolo ucraino, ha affermato che le azioni della Russia contro “coloro che cercano di usare l’Ucraina contro la Russia” sono “difensive”. Putin ha avvertito che la Russia è una delle potenze nucleari più potenti al mondo, dotata di armi moderne e presenta alcuni vantaggi. – Pertanto, non c’è dubbio che un attacco diretto alla Russia porterà a una sconfitta e terribili conseguenze per il potenziale occupante – ha affermato.

Notizie recenti sulla guerra in Ucraina per tutta la giornata su radiozet.pl. Forniamo informazioni sulle più grandi società di giornali del mondo e rapporti dai nostri corrispondenti a Kiev e LV.

RadioZET.pl/PAP