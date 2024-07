Snake Eater sarà un remake rivoluzionario. Snake cambierà ancora una volta il volto dei giochi stealth

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake del popolare Metal Gear Solid 3, sta suscitando grande interesse tra i fan della serie. Il gioco, che probabilmente debutterà nel 2024, promette non solo una grafica aggiornata, ma anche soluzioni innovative che potrebbero ridefinire il genere stealth.

L’imminente produzione di Konami potrebbe aprire la strada alla serie e portarla avanti.

La partenza del creatore della serie Hideo Kojima dopo la produzione di Metal Gear Solid V ha sollevato interrogativi sul futuro della serie. I nuovi sistemi di danno, mimetica e sopravvivenza generale nella natura selvaggia affrontano queste preoccupazioni e sono un passo necessario per mantenere la serie in prima linea nei giochi d’azione stealth.

Nuovo sistema di danni





Uno degli elementi più interessanti di Metal Gear Solid Delta è il nuovo sistema di danni. A differenza dei giochi tradizionali, in cui le ferite scompaiono dopo un breve periodo, qualsiasi danno al corpo di Snake lascerà un segno permanente. Le cicatrici rimarranno visibili anche dopo la guarigione, regalando a ogni giocatore un’esperienza completamente diversa. Dipenderà infatti da come giocheremo e dal nostro atteggiamento (o meno) nei confronti degli incontri, anche se ci rendiamo conto che alcuni incontri sono inevitabili. Alla fine, ogni “serpente” sarà diverso. Posso vedere nella mia mente questi confronti nei forum e nei social media, quale eroe è più danneggiato, chi ha più cicatrici e fratture e dove, ecc.

Il nuovo sistema di danni, modellato sul precedente, sarà più completo, ancora più dettagliato, e le ferite stesse saranno più diversificate e richiederanno metodi di trattamento diversi. Forse ricorderete che le ferite da arma da fuoco richiedono la rimozione dei proiettili e il bendaggio e che le fratture richiedono l’immobilizzazione e un tempo di guarigione più lungo? Tutti i tipi di distorsioni, ustioni, avvelenamenti: è straordinario quanto fosse pedante la squadra di Kojima e quanto bene riuscissero a portare a termine la loro amata ragazza nera. Le innovazioni promesse da Konami non solo aumenteranno il realismo, ma approfondiranno anche l’immersione. Fortunatamente, non sarà solo un “bellissimo spettacolo di cicatrici e ferite”. I giocatori dovranno affrontare le battaglie con cautela, sapendo che ogni battaglia può lasciare un segno indelebile nel proprio eroe.

Ritorno alle radici con una nuova svolta

Metal Gear Solid 3 ha cambiato il gioco quando è stato rilasciato nel 2004. Lo spostamento degli eventi negli anni ’60 e l’introduzione di meccaniche di sopravvivenza nella giungla hanno modernizzato la formula della serie. Delta non solo manterrà questi grandi elementi, ma li amplierà in modo significativo.

Ritorna il famoso sistema mimetico. Nelle interviste condotte su YouTube, i creatori hanno ammesso che il remake si è concentrato molto sul nuovo/vecchio sistema di gioco per sfruttare al meglio il mimetismo, ma anche per ottenere/preparare il cibo. Naturalmente, il giocatore avrà sempre la possibilità di scegliere come completare una determinata fase del gioco, ma ottenere skin e sgattaiolare inosservato lo porterà al livello successivo. Più animali significano anche più cibo, ma anche ottenere da loro cose diverse. Alcuni elementi della lavorazione sono sempre piacevoli e un’adeguata preparazione del cibo ti aiuterà a evitare problemi di stomaco (come il vomito nel momento sbagliato), avvelenamento e altri inconvenienti, come la lenta guarigione delle ferite.. All’inizio pensavo che fossero solo piccole cose, ma ora, quando guardo tutto nel suo insieme, vedo grandi differenze.

Il gioco costringerà i giocatori ad adattare costantemente la propria attrezzatura all’ambiente. La nuova versione introdurrà nuovi stili e modalità innovative per ottenerli, Che aumenterà la componente tattica e strategica. Completare il gioco in tanti modi diversi, proprio come nel gioco originale? Suona questo per me!

Le battaglie contro i boss sono l’essenza di Metal Gear





La serie Metal Gear è sempre stata conosciuta per i suoi memorabili combattimenti contro i boss, e Snake Eater ha avuto alcuni dei migliori combattimenti contro i boss di sempre in questo senso. Ogni presidente, più vecchio o più giovane, è stato il culmine di una pietra miliare, ma ricordo anche ognuno di loro fino ad oggi. Dall’emozionante duello tra cecchini con The End (che poteva essere affrontato in diversi modi) all’epico scontro con The Boss, ogni battaglia era unica e richiedeva creatività da parte del giocatore.

Metal Gear Solid Delta ha l’opportunità di portare queste battaglie a un nuovo livello. Grazie alla grafica migliorata e alle nuove meccaniche, le battaglie contro i boss possono diventare ancora più intense e memorabili. I veterani li ricordano bene, ma penso che i creatori ci sorprenderanno in qualche modo. Non si tratterà solo di un semplice effetto nostalgia, come lasciano intendere molte interviste. Le battaglie saranno diverse perché cambieranno le meccaniche di gioco e lo stile di combattimento.

La storia che definisce la saga





La trama di Metal Gear Solid 3 è fondamentale per comprendere l’intera serie. È una storia che spiega le origini del conflitto tra personaggi, soldati e governi, filo conduttore dell’intera saga. Delta ha l’opportunità di sottolineare ulteriormente l’importanza di questa storia, e magari aggiungere nuovi dettagli o prospettive che arricchiranno la narrazione. Inoltre, l’argomento in sé non è mai stato così attuale come lo è oggi, tenendo conto della situazione geopolitica nel mondo. Naturalmente, una certa dose di “kojim” deve essere inclusa qui, poiché la storia amava intrecciare elementi e abilità soprannaturali, soprannaturali ed extrasensoriali negli avversari.. Questo è ciò che amo di questa serie.

Il rapporto tra Snake (il futuro Big Boss) e The Boss (il suo mentore) è senza dubbio il cuore di questa grande storia. Il remake potrebbe approfondire questa relazione, utilizzando moderne tecniche narrative e di animazione per mostrare più chiaramente il peso emotivo delle decisioni prese dai personaggi. I creatori possono mettersi alla prova ancora una volta, questa volta raccontando una storia più profonda sull’amore, il tradimento, il sacrificio e il prezzo da pagare per combattere per i propri ideali.. Ho la sensazione che sarà una montagna russa emotiva.

Ma ci sono anche sfide. Creare una nuova versione di questo famoso gioco è una sfida enorme. I fan si aspettano la fedeltà all’originale, ma allo stesso tempo sperano in alcune innovazioni. Konami deve trovare una via di mezzo tra nostalgia e modernità. La mancata partecipazione di Hideo Kojima, il creatore della serie, solleva alcune preoccupazioni. Tuttavia, se il team responsabile di Delta riesce a catturare lo spirito del gioco originale e allo stesso tempo a introdurre abilmente una nuova prospettiva e idea, che è ciò che sembrano essere riusciti a ottenere nei trailer e in molti segmenti di gioco, il gioco ha la possibilità di diventare un degno successore del classico.

Una nuova era di Metal Gear

Sembra che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sia più di un semplice remake. È un tentativo di portare la formula classica in una nuova era, mantenendo il meglio dell’originale e aggiungendo innovazioni che… Potrebbero definire il futuro della serie e forse indicare una nuova direzione per il genere. Grazie a ciò vedremo più giochi di questo tipo: mi piacerebbe avere storie altrettanto originali, a volte sciocche, soprannaturali, forse anche mistiche. Ci sono tante possibilità! Non esiste un monopolio qui, ma ci vuole coraggio, e se Delta riuscirà a raggiungere il successo al botteghino, forse altri creatori seguiranno. Simile al caso di Demon’s Souls / Dark Souls / Elden Ring, dopo il quale ci fu un boom del genere Souls-like.

Mantenere ed espandere elementi iconici come il sistema mimetico, introducendo miglioramenti moderni, potrebbe rendere MGS attraente sia per i veterani che per i nuovi giocatori. Inoltre, essendo una parte essenziale dell’universo di Metal Gear, questo capitolo ha il potenziale per riaccendere l’interesse per l’intera serie. In definitiva, il successo di Metal Gear Solid Delta dipenderà da quanto bene riuscirà a bilanciare nostalgia e innovazione. Se gli sviluppatori troveranno un equilibrio, potremmo assistere alla nascita di un nuovo classico che rimarrà a lungo nella memoria dei giocatori, nonché una pietra miliare per i futuri giochi stealth.

Per i fan della serie Metal Gear Solid Delta, è un’occasione per rivivere una delle migliori storie dei videogiochi. Per i nuovi giocatori, questa è un’opportunità per scoprire perché Metal Gear Solid 3 è, secondo me, uno dei migliori prequel nella storia del medium. Indipendentemente dall’esito, aspetto con impazienza il ritorno di Snake e non vedo l’ora di vagare di nuovo nella giungla sovietica. Spero che questo sia il miglior prequel rivoluzionario di sempre.