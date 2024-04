Donald Trump può rompere l’impasse sugli aiuti all’Ucraina. Si suggeriscono prestiti

— Lo stiamo esaminando adesso e pensiamo di farlo come un prestito piuttosto che come un regalo. “Stiamo offrendo miliardi e miliardi di dollari in regali e daremo un'occhiata a questo”, ha detto Trump. L'ex presidente ha anche espresso le sue aspettative per la partecipazione dell'Europa, sottolineando che sarebbe “molto arrabbiato” se l'Europa non aumentasse il suo contributo.

La sua dichiarazione è arrivata in un momento in cui una certa fazione repubblicana continua a bloccare qualsiasi azione a sostegno dell'Ucraina. Trump ha difeso Johnson nonostante le minacce di rimuoverlo dall’incarico da parte di Marjorie Taylor Greene, una stretta sostenitrice di Trump, se il pacchetto di aiuti per l’Ucraina fosse messo ai voti.

I commentatori, tra cui Bloomberg, hanno interpretato la visita di Johnson alla proprietà di Trump in Florida come un tentativo di ottenere uno “scudo” dall'ex presidente contro gli attacchi dell'estrema destra e di passare aiuti all'Ucraina. Inizialmente Johnson intendeva consegnare all'Ucraina un pacchetto alternativo basato su prestiti questa settimana, ma non ha mantenuto la parola data a causa dell'opposizione di alcuni membri del Congresso del suo stesso partito.

La dichiarazione di Trump potrebbe aprire la strada all'udienza del caso la prossima settimana, ma il percorso verso l'adozione delle misure necessarie per continuare a sostenere l'Ucraina rimane poco chiaro. Il leader democratico della Camera Hakeem Jeffries ha indicato che l'unica strada possibile è adottare il disegno di legge già approvato dal Senato a febbraio. Il valore di questo pacchetto è di 95 miliardi di dollari, di cui 60 miliardi sono stanziati per sostenere l’Ucraina e il resto per aiutare Israele e i paesi dell’Indo-Pacifico.

La conferenza Trump-Johnson ha toccato anche il tema dell’“integrità elettorale”, con l’annuncio di un disegno di legge che impone agli elettori di fornire prova della cittadinanza americana. Johnson ha suggerito, senza fornire prove, che l’esito delle elezioni di novembre potrebbe essere deciso dai voti di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che non hanno diritto di voto.