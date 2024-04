La strategia post-apocalittica per i fan di Civilization ha lasciato l'oscurità dell'accesso anticipato. Rinascimento: la ricolonizzazione chiama con meccanismi unici

Messaggio

12 aprile 2024, 22:32

Strategy Revival: Recolonization è stato rilasciato nella versione 1.0 dopo 10 mesi di accesso anticipato. La produzione ricorda i giochi della serie Civilization, allettanti con meccaniche di terraformazione uniche e “ambientazione” post-apocalittica.





















Dopo aver trascorso 10 mesi in Early Access, 4X Strategy ha fatto il suo debutto ufficiale Rinascimento: ricolonizzazione. Questo titolo – che ricorda i giochi della serie Civilization (soprattutto i “sei”) non solo perché la mappa è divisa in cosiddetti esagoni e gameplay a turni – è ambientato in un'interessante “ambientazione” post-apocalittica, ma offre diverse soluzioni di gioco interessanti e uniche.





Coinvolto Rinascimento: ricolonizzazione I suoi eventi si svolgono immediatamente dopo un grave disastro in cui solo poche persone sono sopravvissute. La nostra missione è ricostruire la popolazione e trasferirla in una nuova era – Oppure, infatti, attraversa quattro epoche successive.

W Rinascimento: ricolonizzazione Scegliamo un clan all'inizio, il che influisce sui bonus iniziali che riceviamo.

Scegliamo un clan all'inizio, il che influisce sui bonus iniziali che riceviamo. Nel gioco, oltre ad altre fazioni umane, potremo incontrare creature selvagge provenienti dalle terre desolate e robot mortali e misteriosi. (noto come Tutta la Mente).

(noto come Tutta la Mente). Ma non è tutto, perché sia ​​le anomalie che gli artefatti derivanti da tale disastro costituiscono una parte importante del gameplay.

In battaglia l'uso tattico della copertura è essenziale e proteggiamo le città con armature speciali o ricorrendo a rituali tribali e religiosi.

Ciò che risalta Rinascimento: ricolonizzazioneRispetto ad altri giochi di questo genere, la meccanica dei cosiddetti decreti. Permette la cosiddetta bonifica, cioè la trasformazione dell'area scoperta in un'area di nostra scelta – che ne influenzerà radicalmente la funzionalità.

























Se tutto ciò non vi sembra abbastanza incoraggiante, vorrei anche sottolineare che la strategia descritta è stata attuata È stato ben accolto dagli altri giocatori. La produzione è disponibile su Steam 82% recensioni positiveche si traduce in, secondo la piattaforma di Valve Accoglienza “molto positiva” per la partita.

Fino al 25 aprile Rinascimento: ricolonizzazione Disponibile ad un prezzo promozionale su Steam. dietro La versione base del titolo costa 111,19 PLN. Sfortunatamente, v Rinascimento: ricolonizzazione Il polacco è difficile da trovare, anche sotto forma di traduzione. Infine, ecco i requisiti hardware per il gioco.





Revival: ricolonizzazione: requisiti hardware minimi per PC

Sistema operativo: Windows 10 64 bit Guaritore: Intel Core i5 (quinta generazione)/AMD equivalente RAM: 8GB Scheda fotografi: Nvidia GTX 1050/AMD Radeon RX550, Spazio sul disco: Unità SSD/HDD da 2 GB

Revival: ricolonizzazione – Requisiti PC consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64 bit Guaritore: Intel Core i7 a 2,8 GHz o AMD Ryzen 7 RAM: 16GB Scheda grafica: Nvidia GTX 1080 / AMD 6600 Spazio su disco: SSD da 2 GB