AMD rinvia la presentazione dei suoi nuovi processori

Le persone che intendono acquistare un nuovo laptop con processore AMD dovranno aspettare ancora un po’. Nonostante tutto, il processore AMD Ryzen AI 300 dovrebbe arrivare nei negozi a luglio.

All’inizio di giugno durante l’Expo di Taiwan Computex2024AMD annuncia ufficialmente due famiglie di processori: RyzenAI300 E Ryzen9000. Il primo è per laptop e dispositivi mobili, il secondo per computer desktop. La premiere di entrambi è prevista per luglio 2024.

I laptop con processore AMD Ryzen AI 300 saranno disponibili dal 28 luglio

Tuttavia, sembra che I Reds hanno qualche problema. Molte fonti indipendenti lo confermano Il debutto delle CPU mobili sarà ritardato. Fortunatamente, non dovrai aspettare a lungo.

L’informazione è stata annunciata prima sulla parte cinese di Internet e poi sulla piattaforma X (ex Twitter). La presentazione dei laptop AMD Ryzen AI 300 è stata posticipata dal 15 luglio al 28 luglio 2024.. Le informazioni provengono da persone con una storia di sottili fughe di notizie legate non solo all’hardware AMD.

ciò che è importante, Lo stesso giorno scadrà l’accordo di non divulgazione per i test e i nuovi laptop appariranno nei negozi. Quindi non dovrai comprare un gatto quest’anno. Se le informazioni attuali saranno confermate, dopo pochi giorni, il 31 luglio, vedremo i processori Processore AMD Ryzen 9000. Ma Dovremo aspettare qualche mese prima che arrivino le schede madri X870(E).

