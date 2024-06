La Polonia è la terra della pallavolo. Gli sloveni possono solo invidiare

Aggiungi un commento

—Abbiamo percorso 300 chilometri qui apposta. Siamo di Lubin e siamo venuti ad ammirare i francesi che giocano nel campionato polacco. Amiamo la pallavolo e vogliamo guardarla anche se la nostra nazionale non gioca, dice un tifoso sugli spalti dell’Atlas Arena.

Sala a Lodz (Foto: Onet)

Foto stupende sugli spalti della finale della Nations League

Si sa da tempo che venerdì, durante la fase finale del torneo della Nations League, sarà il giorno in cui la Polonia non giocherà. Ma questo non ha impedito ai tifosi polacchi di riversarsi allo stadio.

Sala a Lodz (Foto: Onet)

Secondo i dati ufficiali raccolti dal portale volleystation, durante la partita Italia-Francia erano 7.804 i tifosi sugli spalti! Al torneo di Lubiana, conclusosi la settimana scorsa, invece, alle partite in cui gli sloveni non hanno giocato c’erano diverse centinaia di spettatori.

Materiali per la stampa (Immagine: materiali per la stampa)

Il divertimento dei tifosi sugli spalti è stato incredibile. Marek Magiera, che da molti anni arbitra le partite dei tornei di pallavolo, si è assicurato che ogni tifoso lasciasse la sala con un sorriso.

Mentre entravo sugli spalti dell’Atlas Arena, due tifose con in mano un’enorme bandiera francese hanno attirato la mia attenzione.

– Ammiriamo la nazionale francese e ovviamente la Polonia. Volevamo davvero essere qui e ieri abbiamo preso i biglietti all’ultimo minuto. Ma grazie a questo oggi possiamo vedere i Tricolori, e poi gli sloveni, che anche noi amiamo moltissimo – hanno detto.

Oltre al tipico saluto messicano e agli applausi caratteristici delle esibizioni di pallavolo, c’era anche una parodia dell’arbitro. I tifosi dietro di lui hanno eseguito ogni mossa mostrata dall’arbitro.

La cosa più importante in tutto questo è che i tifosi riuniti allo Stadio Atlas hanno assistito ad un’ottima partita. Il confronto tra Francia e Italia è durato cinque set e venerdì è stato rinviato l’inizio della seconda partita. Alla fine, la squadra tricolore ha vinto 3-2, e sabato alle 12:00 la 17esima classificata ha ospitato la Polonia nella semifinale della UEFA Nations League.

ma questo non è tutto. Le emittenti si sono assicurate che i giocatori di entrambe le squadre si sentissero il più bene possibile in campo e i tifosi hanno cantato canzoni nella loro lingua, ad esempio la famosa canzone Volare. In altri paesi, tali immagini non sono comuni.

