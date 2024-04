Sylwester Wardęga YouTube La fine perché

Wardęga ha informato lunedì sera i telespettatori della sua decisione sul suo canale Wataha Krulestwo. -Questa non è una decisione presa alla leggera. Ci ho pensato per diversi mesi, ha detto il creatore.

-È ora di smettere di torturarti e di andare nell'ombra. Ho una vita e credo che si tratti di sentirsi bene con ciò che facciamo, provare felicità, pace e armonia. “Non riesco a ricordare l'ultima volta che mi sono sentita felice”, ha ammesso Wardja.

Uno degli YouTuber polacchi più popolari ha detto che nel prossimo futuro vuole prendersi una pausa dalla realtà di Internet e concentrarsi sulla vita familiare.

– Oggi sento di voler andare in una direzione diversa nella vita. (…) È ora di lasciare andare. È tempo di concentrarti su te stesso e realizzare i tuoi sogni. Casa nel bosco, viaggi, famiglia e bambini. Credo che troverò pace e felicità. Me ne vado per sempre? Wardja ha detto: non lo so.





Wardęga conosciuto dalla Porta di Pandora e dal “Cane Ragno”

Sylwester Wardęga è uno dei primi e principali creatori della scena YouTube polacca. Ha guadagnato fama internazionale per il suo scherzo a un cane ragno. La clip “Mutan Giant Spider Dog”, pubblicata il 4 settembre 2014, è stata vista 184 milioni di volte.

Più di sei mesi fa, Wardęga ha denunciato lo scandalo online Pandora Gate, in cui diversi creatori famosi sono stati accusati di avere comunicazioni inappropriate con fan minorenni. Ha rivelato (parallelamente a Konopski) che lo YouTuber noto come Stuu ha incontrato più volte in privato i suoi fan adolescenti, anche minorenni, e ha descritto a uno di loro i suoi sogni erotici.

In seguito alla pubblicità del caso, Stuart “Stuu” B.-K. Il 14 ottobre dell’anno scorso, l’allora procuratore generale e ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro annunciò su X/Twitter che “il principale sospettato di Pandora’s Gate, Stuart B, noto come Stu, è stato arrestato in Gran Bretagna”. Lo YouTuber sta ancora aspettando la decisione britannica. Tribunale sull'estradizione.

Lo stesso Wardęga ha un caso di diffamazione dopo Pandora's Gate, intentato contro di lui da Marcin Dobel, menzionato nello scandalo.

Negli ultimi anni Wardęga ha partecipato anche al cosiddetto Strange Fights o Goat Project, in cui gli spettatori assistono alle gare dei partecipanti invitati.