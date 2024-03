Upgrade storico nel ranking UFC! Matthäus Gamrot è tra i primi 5 giocatori dei pesi leggeri e Michael Chandler è eliminato!

Dopo la vittoria su Rafael dos Anjos durante l'evento UFC 299 di sabato a Miami, Matheus Jamrot è salito nella classifica ufficiale dei pesi leggeri.

Classifiche ufficiali dell'organizzazione UFC Aggiornamento dopo la cerimonia di sabato UFC299Che è avvenuto a Miami.

Sembrava una lotta per l'attuale posto n. 6 nella classifica dei pesi leggeri Matthews Gamrot Dall'11° posto in classifica Rafael dos Anjosim Non ha molto da offrire al nostro giocatore in termini di rating. Tuttavia, le cose sono andate diversamente.

Dopo aver sconfitto il brasiliano con decisione unanime, il peso leggero polacco è risalito di una posizione rete, passando al quinto posto. In tal modo, ha avuto la meglio sulle persone che lo avevano occupato per molto tempo Michaela ChanderaChe nessuno vede in azione da un anno e mezzo.

Questo è il miglior risultato storico telecamera. In precedenza, il polacco era già da qualche tempo al quinto posto nella classifica ufficiale, ma con Gelazny.

La vittoria su RDA è stata per l'attore Drago rosso IO La migliore squadra americana Il terzo consecutivo e il settimo nelle ultime otto partite.

Inoltre, furono apportate numerose altre modifiche alla classificazione delle 155 libbre. L'ex rivale di Mateusz Gamrot ha cambiato posto Jalen Turner E l'ultimo aguzzino americano desideroso di combattere il polacco Dan Hooker. Adesso il neozelandese è al nono posto e l'americano al decimo.

Ha anche ottenuto una promozione Benoît Saint-Denis – Nonostante la sconfitta con Dostinem puererum. Il francese è arrivato 11°, dietro a Rafael dos Anjos al 12°. Diamante È rimasto al terzo posto.

Inoltre, ha fatto una promozione significativa – dal n. 11 al n. 5 – nella divisione dei pesi welter, che è passata come una tempesta. Jack Della MaddalenaChe ha sconfitto Miami che cadeva dal 4° al 6° posto Gilbert Burns.

Nuova posizione UFC Michele Pagina Dopo la vittoria finita Kevinm Hollandem Ha debuttato nella classifica delle 170 libbre al tredicesimo posto.

Di seguito il video riassuntivo dello scontro telecamera.

