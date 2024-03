Visita di una delegazione del Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore in Australia e Nuova Zelanda – Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore

Conferenza dell'APAIE a Perth

L'Associazione Asia Pacifico per l'Istruzione Internazionale (APAIE) è l'incontro più importante nella regione dell'Asia Pacifico dedicato all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. La conferenza annuale riunisce rappresentanti della comunità accademica di tutto il mondo. L'incontro sarà accompagnato da mostre educative internazionali che presenteranno i sistemi di istruzione superiore di decine di paesi.

All'edizione di quest'anno dell'evento ha partecipato il viceministro Andrzej Sheptycki. All'evento ha partecipato anche una delegazione dell'Agenzia nazionale per gli scambi accademici. Il padiglione polacco preparato dalla Fondazione ha ricevuto grande attenzione ed è servito come luogo di incontro dei rappresentanti delle università polacche con rappresentanti delle università di tutto il mondo.

Visita a Melbourne

Durante la visita a Melbourne sono stati discussi tra gli altri i seguenti argomenti: la cooperazione accademica polacco-australiana e le sfide attuali nella promozione della lingua polacca in Australia. Anche il viceministro Andrzej Sheptycki ha tenuto due conferenze: “La Polonia e la guerra in Ucraina” al Royal Melbourne Institute of Technology e alla Victoria University di Wellington. Le conferenze sono state una buona occasione per valorizzare l'immagine della Polonia nel quadro della diplomazia scientifica.

Cooperazione della Polonia con Australia e Nuova Zelanda – NAWA, NCN e NCBR

Nelle edizioni precedentemente concluse del programma Bekker NAWA, 32 scienziati hanno ricevuto fondi per viaggiare nei centri australiani. Tuttavia, 5 ricercatori hanno implementato i loro progetti in Nuova Zelanda. Uno dei vincitori del NAWA Polish Returns è arrivato in Polonia dall'Australia. Da qui provengono anche 3 titolari di borsa di studio Ulam NAWA e 1 destinatario del programma NAWA Profesura. 7 partner australiani hanno partecipato a progetti che hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito del programma di partenariato strategico NAWA. A loro volta, nell'ambito del programma PROM NAWA, negli anni 2019-2023, 12 università collaboratrici con l'Australia hanno partecipato a scambi internazionali di borse di studio e hanno condotto 4 scambi di borse di studio con la Nuova Zelanda.

Cooperazione nel campo della ricerca di base

Vale la pena notare che esiste anche un'ampia cooperazione bilaterale nel campo della ricerca di base. NCN ha finanziato un totale di 105 progetti di ricerca in cui i partner stranieri ufficiali sono unità provenienti dall'Australia o dalla Nuova Zelanda. I progetti realizzati riguardano la ricerca nel campo della psicologia, della fisica e della scienza dei materiali.

Nel campo della ricerca applicata finanziata dal Centro Nazionale delle Ricerche, sono stati sostenuti quattro progetti australiani e otto progetti neozelandesi. Si riferisce al campo delle scienze mediche e agrarie.